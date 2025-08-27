Heten megsérültek, amikor egy helyközi busz és egy autó frontálisan összeütközött a Mátrában

Az eddigi adatok szerint hét sérültje van annak a balesetnek, amelyben egy menetrend szerint közlekedő helyközi járat és egy személyautó ütközött össze a Mátrában, tudatta közösségi oldalán a MÁV-csoport.

A közlemény szerint a Kékestetőről Gyöngyösre tartó, szabályosan közlekedő autóbusz Sástó közelében szenvedett súlyos balesetet, miután egy személygépkocsi átsodródott a sávjába és frontálisan nekiütközött.

A busz nyolc utasa közül heten - köztük egy gyerek és a sofőr - megsérültek. Az autóbusz totálkáros lett és jelentős mennyiségű üzemanyag folyt az úttestre, jelezték.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa azt közölte, a sérültek mindegyikét könnyebb sérülésekkel vitték kórházba. A baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja. (MTI)