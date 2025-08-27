Magányrepülés

Jó reggelt a hideg utáni felmelegedésben! Ez ismét a 444 reggeli hírlevele (és nem az egyedüli), benne az elmúlt 24 főbb híreivel. És továbbra is ajánljuk a Végtelen háborút, a 444 magazinját az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről – a kiadvány megvásárolható a 444 Shopban.
Kiderítettük, mennyiért bérelhető piaci alapon egy olyan Pilatus, amivel Orbán és a stábja elrepült az Adriára: az összeg jóval nagyobb, mint ahogy elsőre sejtettük volna, majdnem egyévi átlagos tanári fizetésről van szó.
Orbán Balázs vezetheti Orbán Viktor választási kampányát: 2010 óta először nem Gyürk András lesz a Fidesz országos kampányfőnöke, Orbán Balázs megbízása arra utal, hogy a miniszterelnök testközelből vezérli majd a jövő évi választási kampányt.
Magyar Péter szerint nem igaz, hogy megszorításra készül a Tisza: egy indexes cikk alapján terjed ez, de Magyar szerint hamisítvány a bemutatott dokumentum.
Az utolsó pillanatban szigorította a kormány a szabályait az Otthon Start hitelnek, ami már 6 éves csúcsra repítette az ingatlanpiacot.
Ordas hazugság, hogy az oroszok csak katonai célokat támadnak – mondta Takács Márk katonai elemző a 444 értékelő műsorában. Takácsy Dorka Oroszország-szakértő pedig arról beszélt, hogy a Munkács elleni légitámadás nem jelent meg az orosz sajtóban, az viszont vezető hír volt, hogy Orbán Zelenszkijt fenyegeti.
Trump az egyik kormányzó kirúgásával venné át a hatalmat a független Federal Reserve fölött: az amerikai elnök bejelentette, hogy azonnali hatállyal kirúgja a Fed kormányzóját, Lisa Cookot, de komoly jogi csata jöhet, miközben az igazi tét az amerikai jegybank függetlensége.
Családok menekülnek Gázavárosból az éjszakai bombázás után, Izraelben pedig újabb tüntetések kezdődtek. Az IDF azt állítja, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy megfigyelőkamerája volt.
Franciaország – ami újabb politikai válsággal néz szembe, mivel várhatóan elbukik a miniszterelnök a bizalmi szavazáson – beperli a Kicket, miután meghalt egy férfi, akit livestreames társai 12 napig nem hagytak aludni.
Szabolcsbákán 2,4 fokot mértek hajnalban.
A guru szerint nincs szó luxusról.
A nyomozók az üggyel kapcsolatban hét embert hallgattak ki, majd kezdeményezték a letartóztatásukat.
A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett. Három ember letartóztatását indítványozták.
Következmények: vannak.
Összességében sem izgatta fel különösebben a külügyminisztert a magyarok által is lakott város rakétázása. Míg máskor egy nyilatkozat is elég, hogy nagyköveteket állítson a szőnyeg szélére – főleg az ukránt –, ez most orosz vonalon fel sem merült.
A finanszírozási problémákkal küzdő filmipar kihívásait leküzdve 326 milliós állami támogatást tudtak gründolni rá.
Három lényeges ponton szűkülhet az igénylők köre, ugyanakkor résztulajdonra is igényelhető a hitel egy bizonyos esetben.
Hatalmasat ugrott az érdeklődők száma az ingatlanpiacon.
Nem minden beszállító örül annak, hogy pénz helyett kislibákat kap.
A legutóbbi légicsapások után 34 ember halt meg hétfő éjjel és kedden, közülük 18 Gázaváros térségében.
Benjamin Netanjahu korábban tragikus szerencsétlenségnek nevezte a történteket.
Bayrou úgy fog harcolni, mint egy kutya, ígéri.
„A Kick nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza a veszélyes tartalom közvetítését” – mondta egy francia miniszter.
„Jelenleg úgy véljük, hogy az állami elismerés feltételei egyáltalán nem teljesülnek” – mondta a német kancellár.
A háború kezdete óta először.