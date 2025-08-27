Magányrepülés

Jó reggelt a hideg utáni felmelegedésben! Ez ismét a 444 reggeli hírlevele (és nem az egyedüli), benne az elmúlt 24 főbb híreivel. És továbbra is ajánljuk a Végtelen háborút, a 444 magazinját az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről – a kiadvány megvásárolható a 444 Shopban.

ORBÁN MAGÁNGÉPE

Kiderítettük, mennyiért bérelhető piaci alapon egy olyan Pilatus, amivel Orbán és a stábja elrepült az Adriára: az összeg jóval nagyobb, mint ahogy elsőre sejtettük volna, majdnem egyévi átlagos tanári fizetésről van szó.

Pilatus PC-12 Fotó: Jetphotos

Szijjártó Péter is megszólalt Orbán repülőútjáról, szerinte nincs nincs szó luxusról.

BELFÖLD

Orbán Balázs vezetheti Orbán Viktor választási kampányát: 2010 óta először nem Gyürk András lesz a Fidesz országos kampányfőnöke, Orbán Balázs megbízása arra utal, hogy a miniszterelnök testközelből vezérli majd a jövő évi választási kampányt.

Orbán Balázs Tusnádfürdőn 2025. július 24-én Fotó: Kristóf Balázs/444

Fiatalok vertek meg egy színes bőrű férfit Budapesten, hét embert őrizetbe vettek, közülük hármat letartóztatnak.

A Sándor-palota közölte: megvizsgálta, hogy Sulyok Tamás Facebook-posztjából hogyan húzhatták ki az „orosz” szót.

Kettőből kétszer ignorálták a Munkács-témát Szijjártóék a Harcosok Órájában.

Megjelent az Ákosról szóló film előzetese, a finanszírozási problémákkal küzdő filmipar kihívásait leküzdve 326 milliós állami támogatást tudtak rá szerezni.

GAZDASÁG

Magyar Péter szerint nem igaz, hogy megszorításra készül a Tisza: egy indexes cikk alapján terjed ez, de Magyar szerint hamisítvány a bemutatott dokumentum.

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Az utolsó pillanatban szigorította a kormány a szabályait az Otthon Start hitelnek, ami már 6 éves csúcsra repítette az ingatlanpiacot.

Libákkal törleszti százmilliós adósságát Köves Slomóék kóser vágóhídja.

KÜLFÖLD

Ordas hazugság, hogy az oroszok csak katonai célokat támadnak – mondta Takács Márk katonai elemző a 444 értékelő műsorában. Takácsy Dorka Oroszország-szakértő pedig arról beszélt, hogy a Munkács elleni légitámadás nem jelent meg az orosz sajtóban, az viszont vezető hír volt, hogy Orbán Zelenszkijt fenyegeti.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Trump az egyik kormányzó kirúgásával venné át a hatalmat a független Federal Reserve fölött: az amerikai elnök bejelentette, hogy azonnali hatállyal kirúgja a Fed kormányzóját, Lisa Cookot, de komoly jogi csata jöhet, miközben az igazi tét az amerikai jegybank függetlensége.

Családok menekülnek Gázavárosból az éjszakai bombázás után, Izraelben pedig újabb tüntetések kezdődtek. Az IDF azt állítja, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy megfigyelőkamerája volt.

Franciaország – ami újabb politikai válsággal néz szembe, mivel várhatóan elbukik a miniszterelnök a bizalmi szavazáson – beperli a Kicket, miután meghalt egy férfi, akit livestreames társai 12 napig nem hagytak aludni.