Még a hosszabbításra is volt esélye, de kiesett a Fradi a BL-ből

Bár a hazaiknak voltak előbb helyzetei, az FTC kiválóan kezdte a Quarabag elleni meccset Bakuban, hiszen egy Keita-Varga Barnabás-Joseph akció végén utóbbi a 12. percben közelről gólt lőtt és összesítésben már csak egy volt a hátrány. A Fradinak volt helyzete a 0-2-höz, több is, de mindet kihagyták, aztán az első félidő második felében Ötvös és a védelem kétszer is nagyot hibázott és máris az azeriek vezettek.

Reménytelennek tűnt a helyzet, de Varga a második féidő 10. percében 11-esből egyenlített, majd a becserélt Tóth Alex óriási szabadrúgásból a vezetést is megszerezte. (A fiatal magyar tehetség hányós vírustól szenvedett, ezért nem lehetett kezdő.) Még egy gól hosszabbítást jelentett volna, a helyzet, sőt ziccer is megvolt hozzá, de Varga kihagyta, így jöhet az Európa Liga.

Qarabag–FTC 2–3 (2–1)

QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Axundzade (Qurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers – Ötvös (Pesics, a szünetben) – N. Keita (Tóth A., 73.), Kanikovszki, Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)