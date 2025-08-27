Mise közben, az iskola templomában ölt meg két gyereket a minneapolisi lövöldöző

Cikkünk frissül!

Újabb iskolai vérengzés történt az Egyesült Államokban, ezúttal egy minneapolisi katolikus iskolában, ahová bölcsődés kortól nyolcadikos korig járnak diákok. A huszonéves gyilkos kívülről lőtt be a reggeli tanévnyitó misét hallgató diákok közé az Annunciation Catholic School templomában. A helyi rendőrfőnok tájékoztatása szerint egy 8 és egy 10 éves gyerek halt meg és a lövöldöző sem élte túl, miután ott helyben végzett magával az egyik fegyverével. A fiatal férfinél egy golyós és egy sörétes puska, illetve egy pisztoly volt.

Azt első tanítási héten megtartott hagyományos tanévnyitó misén a templom dugig tele volt diákokkal és tanárokkal. A halottak mellett 17 további áldozat sérült meg, közülük 14-en gyerekek. Két gyerek kritikus állapotban van a kórházban.

A helyszín.

A gyilkos az első információk szerint a templom több bejáratát is elbarikádozta kívülről, hogy az áldozatai ne tudjanak kimenekülni, majd kívülről tüzelni kezdett. Mind a három fegyveréből adott le lövéseket, Brian O’Hara repdőrkapitány szerint összesen több tucatnyit.