Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője 2022. február 18-án. Fotó: Szergej Gunejev/Sputnik via AFP

A Kreml ismételten elutasította a friss nyugati béketerv azon részét, ami szerint a háború lezárultával európai csapatok is állomásoznának Ukrajna területén - írja a Moscow Times. Erről Dmitrik Peszkov, a Kreml szóvivője beszélt újságírók előtt. Moszkva szerint a 2022-es invázió egyik fő oka éppen az volt, hogy megakadályozzák a NATO katonai jelenlétét Ukrajnában.

A téma azután került elő ismét, hogy a Financial Times kedden megszellőztette a nyugati szövetségesek - az Unió és Amerika - első, vázlatos tervét Ukrajna biztonságának garantálására a békekötés után.

Eszerint három sávban védenék Ukrajnát az orosz agressziótól. Az ukrán-orosz határ mentén először lenne egy olyan demilitarizált övezet, amit az Ukrajna és Oroszország által elfogadott, harmadik országból érkező semleges békefenntartó csapatok őriznének.

Ezt egy sokkal erősebb határ követné, amit a NATO-katonák által felfegyverzett és kiképzett ukrán csapatok védenének. Az emögött elterülő, harmadik védelmi vonal lenne az európai vezetésű elrettentő erő, amit a háttérből támogatna Amerika. Amerika a többi között légvédelmi, hírszerzési, megfigyelési és felderítési eszközökkel járulna hozzá az európai vezetésű erők földi bevetéséhez. Ukrajna légvédelmi pajzsában is szerepet vállalna az Egyesült Államok repülőkkel, logisztikával és földi radarokkal. A vezető szerep itt is az európaiaké lenne.