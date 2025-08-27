Nők seregei zaklatták a TikTokon a romfordi vikáriust, nagyon elege lett belőle

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Új vikárus érkezett nemrég a romfordi St. Edward templomba, ezzel párhuzamosan úgy döntöttek, indítanak egy TikTok-csatornát is. Az első videójukban, amit augusztus 11-én tettek közzé, Jordan atya köszönt be. Elmondta, hogy nagyon izgatott az új munkája miatt, és hogy mindenkit nagy szeretettel várnak a templomba.

Aztán elszabadult a pokol.

A videó alig pár nap alatt virális lett, mostanra több mint 2 millióan látták világszerte (többek közt én is, az algoritmus kifürkészhetetlen útjainak köszönhetően). Miért? Mert Jordan atya jól néz ki.

Ezt a pajkos közösségimédia-fogyasztók nem tudták szó nélkül hagyni, a videó kommentszekcióját szó szerint százas nagyságrendben lepték el a szívecskék, a pajzán, kétértelmű üzenetek és a Jordan atya kinézetét mindenféle módokon taglaló megjegyzések.

Volt, aki arra volt kíváncsi, hogy

van-e már HolyFans oldala (haha, OnlyFans helyett),

vállal-e esküvőket - vőlegényként,

szokott-e négyszemközt gyóntatni („egy barátom kérdezi”),

szokott-e házhoz jönni? („Azt hiszem, a hálószobámban kísértetek járnak, és ki kellene takarítani.”),

más simán csak közölte, hogy ő ugyan muszlim, de Jézus Krisztus!

Többen is felhívták a figyelmet arra, hogy Jordan atya feltűnően hasonlít Scott Disickre (ha valakinek nem lenne meg:ő Kourtney Kardashian gyerekeinek az apja, de már szakítottak). És voltak ennél durvább megjegyzések is.

Sőt: készült például ún. duett is, ahol egy nő megtekinti Jordan atyát, ahogy üdvözli a követőit, és közben végignézhetjük, miként mustrálja a férfit, a talányos „Áldj meg, Atyám!” felkiáltással.

Egy héttel az eredeti videó posztolása után Jordan atya privát TikTok-fiókot nyitott, ahol rögtön az első videójában döbbenetének adott hangot.

„TikTok! Minden oké?”

A pap megköszönte, hogy olyan sokan megtekintették a templom első videóját, majd jelezte, hogy igen, minden egyes kommentet elolvasott a videó alatt.