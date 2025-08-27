Nők seregei zaklatták a TikTokon a romfordi vikáriust, nagyon elege lett belőle

digitális pokol
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Új vikárus érkezett nemrég a romfordi St. Edward templomba, ezzel párhuzamosan úgy döntöttek, indítanak egy TikTok-csatornát is. Az első videójukban, amit augusztus 11-én tettek közzé, Jordan atya köszönt be. Elmondta, hogy nagyon izgatott az új munkája miatt, és hogy mindenkit nagy szeretettel várnak a templomba.

Aztán elszabadult a pokol.

A videó alig pár nap alatt virális lett, mostanra több mint 2 millióan látták világszerte (többek közt én is, az algoritmus kifürkészhetetlen útjainak köszönhetően). Miért? Mert Jordan atya jól néz ki.

Jordan atya köszönti a követőket
Fotó: St Edward’s Romford/TikTok

Ezt a pajkos közösségimédia-fogyasztók nem tudták szó nélkül hagyni, a videó kommentszekcióját szó szerint százas nagyságrendben lepték el a szívecskék, a pajzán, kétértelmű üzenetek és a Jordan atya kinézetét mindenféle módokon taglaló megjegyzések.

Volt, aki arra volt kíváncsi, hogy

  • van-e már HolyFans oldala (haha, OnlyFans helyett),
  • vállal-e esküvőket - vőlegényként,
  • szokott-e négyszemközt gyóntatni („egy barátom kérdezi”),
  • szokott-e házhoz jönni? („Azt hiszem, a hálószobámban kísértetek járnak, és ki kellene takarítani.”),
  • más simán csak közölte, hogy ő ugyan muszlim, de Jézus Krisztus!

Többen is felhívták a figyelmet arra, hogy Jordan atya feltűnően hasonlít Scott Disickre (ha valakinek nem lenne meg:ő Kourtney Kardashian gyerekeinek az apja, de már szakítottak). És voltak ennél durvább megjegyzések is.

A második kommentelő csak annyit szeretne tudni, hogy mások is fontolgatják-e, hogy apácák lesznek.
Fotó: St Edward’s Romford/TikTok

Sőt: készült például ún. duett is, ahol egy nő megtekinti Jordan atyát, ahogy üdvözli a követőit, és közben végignézhetjük, miként mustrálja a férfit, a talányos „Áldj meg, Atyám!” felkiáltással.

Tetszett neki, amit látott.
Fotó: TikTok

Egy héttel az eredeti videó posztolása után Jordan atya privát TikTok-fiókot nyitott, ahol rögtön az első videójában döbbenetének adott hangot.

„TikTok! Minden oké?”

A pap megköszönte, hogy olyan sokan megtekintették a templom első videóját, majd jelezte, hogy igen, minden egyes kommentet elolvasott a videó alatt.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
digitális pokol jeremy meeks Northside Gangster Crips közösségi média Romford zaklatás tiktok Jorden atya St Edward templom pedro pascal
Kapcsolódó cikkek

Van feleségem, és nem vagyok olyan rossz fiú, mondja az amerikai nők kedvenc bűnözője

Jeremy Meeks mugshotja miatt hatalmas sztár lett a Facebookon. Interjú készült vele az őrizetben.

plankog
bűnügy