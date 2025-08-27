Orbán Viktor udvari rappere, Dopeman, 40 bazmegot írt hozzá a Himnusz szövegéhez

Cikkünk trágár szövegeket tartalmaz a magyar Himnuszból vett idézetek mellett, akit az ilyesmi felzaklat, a saját érdekében ne olvassa tovább!

„inkább megyek és baszom a kibaszott nejemet.

BAZMEG, BAZMEG, BAZMEG, BAZMEG Isten, áldd meg a magyart”

Ezek a sorok így következnek egymás után Pityinger Dopeman László fideszes kampányzenész BAZMEG! című, 2011-ben készült Himnusz-átiratának szövegében, amit a rapper a Youtube-ra kirakott klip fülszövegében konkrétan „az új himnusznak” nevezett. Dopeman közismert módon alapító tagja Orbán Viktor személyes digitális polgári körének.

Miután Ajsa Luna énekesnő egy budapesti augusztus 20-i koncerten hirtelen ötletből a színpad szélén ülve, cigivel a kezében úgy adta elő az Aludj, Hófehérke című szerelmes számát, hogy az első verze helyett a Himnuszt énekelte rá a szám zenei alapjára, nekiesett az egész fideszes médiagépezet. Plusz az olyan, zenészből lett fideszes beszélő fejek, mint Nagy Feró vagy Pataky Attila.

Egy dalt az tart életben, ha újra meg újra előadják saját verzióban. Dopeman 2011-es új himnusza a

BAZMEG, BAZMEG, BAZMEG, BAZMEG sorral kezdődik, amit a

Bazmeg az Orbánt, bazmeg a kormányt sor követ. A szám első két strófája így hangzik:

BAZMEG, BAZMEG, BAZMEG, BAZMEG

BAZMEG az Orbánt, BAZMEG a kormányt,

BAZMEG az MSZP-t és a Gyurcsányt,

BAZMEG az LMP-t meg a Jobbikot,

BAZMEG a sok fizetett naplopót.

BAZMEG őket, a képviselőket,

De ne hagyd ki BAZMEG a képviselő nőket.

BAZMEG az újabb adónemeket és

BAZMEG a kibaszott sárga csekkeket.

BAZMEG a NAV-ot és BAZMEG a bankodat,

BAZMEG a kopogó behajtókat.

BAZMEG az inkasszót, mert az összeg

mindig több, mint ami járna BAZMEG.

Isten, áldd meg a magyart,

Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,

Ha küzd ellenséggel.

Dopemant nem tette érzelgőssé a magyar nép gondolata sem, élesszemű meglátása szerint

BAZMEG ezt a kibaszot slepet,

amit magyar népnek neveznek BAZMEG.

BAZMEG, ti kibaszott birkák

ennyire bejön, hogy a seggetek basszák.

A Dopeman-féle himnuszban a Pityinger által írt strófákat mindig egy Kölcsey-versszak követi. Mindezeket figyelembe véve nincs semmi meglepő abban, hogy a kormányzati kommunikáció így nekiugrott szegény Ajsa Lunának, aki egyszerűen elérzelmeskedte a Himnuszt. Igazi soft girlnek bizonyult sajnos. Ahelyett, hogy az egyes számú DPK alapítójának ízlése szerint kőkemény baszással szórta volna tele a szöveget.