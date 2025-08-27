Putyin államosítja a chatelést

Vlagyimir Putyin régóta törekszik arra, hogy ellenőrzése alá vonja az internetet, de technikai okok miatt a kínaihoz hasonló forgalomszűrő rendszer kiépítése nehezen haladt. Hamarosan azonban olyan erővel szorítják rá a felhasználókat az állami chatprogram használatára, hogy közelebb kerülhet a hatalom a privát beszélgetések totális ellenőrzéséhez.
Nem sokkal korábban bűnbánó videót kellett közzétennie.
A Telegram nemrég letartóztatott vezérigazgatóját, Pavel Durovot az orosz propaganda a nyugati szólásszabadság-terror áldozataként mutatja be. Közben az orosz katonai bloggerek már-már az orosz hadsereg összeomlását vizionálják, ha nem tudnak Telegramot használni. Persze az is fejtörésre adhat okot a Kremlnek, hogy a hadsereg belső kommunikációjában nagymértékben támaszkodik a Telegramra, de a mostani helyzetben talán ennél is nagyobb problémát jelent az, hogy egy biztonságos imázsú, de valójában mégis a hatalomnak kezes felület vált bizonytalanná.
A jogszabály előírja a szolgáltatóknak, hogy a hatóság által biztosított eszközökön keresztül irányítsák és szűrjék a forgalmat.
Extrémista anyagnak minősítették.