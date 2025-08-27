Putyin államosítja a chatelést

INTERNET
Vlagyimir Putyin régóta törekszik arra, hogy ellenőrzése alá vonja az internetet, de technikai okok miatt a kínaihoz hasonló forgalomszűrő rendszer kiépítése nehezen haladt. Hamarosan azonban olyan erővel szorítják rá a felhasználókat az állami chatprogram használatára, hogy közelebb kerülhet a hatalom a privát beszélgetések totális ellenőrzéséhez.

Vlagyimir Putyin számítógépezik (2008)
Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

INTERNET internet wechat telegram pavel durov oroszország max yandex Roszkomnadzor Vkontakte andrej lugovoj alekszandr litvinyenko vpn whatsapp vlagyimir putyin
