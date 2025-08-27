Szijjártó arról beszélt, nem Oroszország, hanem az EU avatkozik bele a magyar választásokba, miután megismételte az orosz titkosszolgálat álláspontját

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Szkopjéban 2023. november 30-án. Fotó: Russian Foreign Ministry / Hando/Anadolu via Reuters Connect

Ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok címmel adott ki közleményt a Külügyminisztérium Szijjártó Péter miniszter mai előadásáról. Maga a szöveg nagyjából a feléig nem tartalmazott újdonságot, de a második fele annál inkább. Szijjártó a tárca közelménye alapján ugyanis szinte szó szerint megismételte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján augusztus 13-án írtakat. Azt a szöveget, amivel Oroszország nyíltan belevatkozott a magyar választási kampányba.

Szijjártó most ezt mondta:

„És itt nyeri el értelmét az is, amikor az Európai Bizottság elnöke meg a legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt vezetője arról beszél, hogy Magyarországon Orbán Viktor a múlt, s Magyar Péter a jövő" - húzta alá. "Ők Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek.

Az orosz titkosszolgálat két hete ezt mondta:

„Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt. »A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák."

Szijjártó nem állt meg itt, a végén még rá is tett egy lapáttal és szenvedélyes hangulatban védte meg Putyin titkosszolgálatát az Unióval szemben:

„Végül úgy vélekedett, hogy az utóbbi hetek során kitört "hisztivel" szemben nem Oroszország avatkozik be a magyarországi választásokba, hanem Brüsszel, az Európai Bizottság és az Európai Néppárt. "Ehhez nem kell orosz hírszerzőnek, meg nem kell semmilyen hírszerzőnek lenni, hanem meg kell nézni az európai parlamenti közvetítést, meg meg kell hallgatni az Európai Néppárt elnökét, meg kell hallgatni az Európai Bizottság elnökét, akik elmondják a saját szájukkal, hogy ők azt akarják, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök Magyarországon" - összegzett.

Nemrég írtunk arról elemző publiciisztikát, hogy az elmúlt hetekben Orbán Viktor feladta a színlelést és több ügyben is teljes nyíltsággal állt Putyin és Oroszország oldalára, szakítva korábbi kommunikációs taktikájával.

A téma iránt érdeklődők itt végignézhetik az egész Mandiner Klubestet, ami során a fentiek is elhangoztak.