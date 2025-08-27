Szupertehetséges kamaszok özönlötték el az angol csúcsfutballt

A hétfő esti Newcastle–Liverpool Premier League-meccs nem azzal okozott meglepetést, hogy a Liverpool képes volt tíz ember ellen leadni a kétgólos előnyét, ehelyett egy tizenhat éves játékos nevét tanulta meg a fél világ. Oké, Rio Ngumoha már nem sokáig marad tizenhat, hiszen augusztus 29-én betölti a tizenhetet, de ebben a korban nagyon kevesen szoktak gólt lőni a felnőttek között a világ legerősebb bajnokságában. Hárman vannak, akiknek nála is fiatalabban sikerült ez, közülük Wayne Rooney mindössze egy nappal volt idősebb (16 éves és 360 napos), amikor a legendás gólját lőtte az Arsenalnak 23 évvel ezelőtt, további négy nappal volt öregebb a még mindig aktív James Milner, amikor ugyancsak 2002-ben megszerezte első felnőtt gólját.
Minden idők legfiatalabb gólszerzője a Premier League-ben nem ennyire híres: James Vaughan húsz éve, 16 évesen és 270 naposan köszönt be a Crystal Palace ellen az Everton színeiben, de az ő pályafutása utóbb az alsóbb osztályokba vezetett. Két évtizede fennálló rekordja azonban idén veszélybe kerülhet, ugyanis szintén a szezon második fordulójában bemutatkozott az Arsenalban
az a Max Dowman, akit nemcsak nagyobb tehetségnek tartanak Ngumohánál is, de több mint egy évvel fiatalabb a Liverpool szupertinijénél: 2009. december 31-én született.
Dowman ezzel is csak a Premier League történetének második legfiatalabb játékosa, klubtársa, Ethan Nwaneri ugyanis három éve 15 éves és 181 napos volt, amikor pályára lépett egy Brentford elleni meccs utolsó pillanataiban. Ezen a listán a harmadik (15 éves és 271 napos volt, amikor idén áprilisban bemutatkozott) Jeremy Monga, a Leicester futballistája, aki még mindig csak 16, és már ő is túl van az első felnőtt találatán, így ő a Championship történetének legfiatalabb gólszerzője. A tehetsége alapján ő aligha marad sokáig a másodosztályban.
De még vele sem zárult le a tizenéves szupertehetségek sora – mi folyik Angliában, és honnan kerültek elő?
