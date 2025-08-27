Taylor Swift eljegyzése felrobbantotta a netet, a cégek megpróbálnak minden profitot kisajtolni az eseményből

Tíz perc alatt egymillió, fél nappal később több mint 26 millió like gyűlt össze azon a keddi Instagram-poszton, melyben Taylor Swift bejelentette eljegyzését Travis Kelce amerikaifocistával. „Az angoltanárod és a tornatanárod összeházasodnak” – írta a poszt alá a világ egyik legnépszerűbb popsztárja.

A poszt hatására húsz percen belül ürült ki a Ralph Lauren készlete abból a több mint 130 ezer forintos csíkos ruhából, amit Swift viselt a fotón, miközben szakértők kezdték tippelgetni, hány százezer dollárba került a gyűrű, amit az énekesnő ujjára húztak. Még a leghülyébb marketinges is perceken belül levágta, hogy az eljegyzési hírből ki kell sajtolni a lehető legtöbb profitot – hirtelen mindenki bősz posztolgatásba fogott.

„A spanyol tanárod mikor kerül sorra?” – utalt a poszt szövegére a Duolingo nyelvtanuló alkalmazás az X-en. A Paddington Bear oldala az évszázad esküvőjének nevezte az eseményt, a Buffalo Wild Wings étterem pedig bejelentkezett, hogy gondoskodnának az esküvői étkeztetésről. Egyesek ingyen pizzát, mások ingyen fánkokat osztogattak, de még a Shrek-filmek hivatalos oldala is posztolt egyet:

Többek közt felszállt a vonatra a Walmart, a Wingstop, az Olive Garden, az Auntie Anne's és az Empire State Building csapata is. Míg Donald Trump korábban azt írta, utálja Taylor Swiftet, most fantasztikus embernek nevezte a választások alatt ellene kampányoló popzenészt.

A Demokrata Marcy Kaptur is kihasználta a pillanatot, hogy Trump ellen kampányoljon: „Szívből gratulálok az ohiói Travis Kelce-nek és a pennsylvaniai Taylor Swiftnek eljegyzésükhöz. Most, hogy felkeltettem a figyelmüket, mindent meg kell tennünk a társadalombiztosítás, a Medicare és a Medicaid védelme érdekében, mielőtt túl késő lenne.”

Taylor Swift Instagramját az utóbbi időben leginkább az októberben megjelenő The Life of a Showgirl című album promóciós anyagai töltötték meg. (via Guardian)