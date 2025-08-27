Tizenöt év börtönt kapott egy orosz férfi, amiért 500 dollárt adományozott egy ukrán védelmi alapnak

Egy moszkvai orosz szoftverfejlesztőt kedden 15 év szigorított börtönbüntetésre ítéltek, amiért mintegy 500 dollárt adományozott egy ukrán védelmi alapnak.

A 45 éves Szergej Irin, aki korábban az orosz techóriásnál, a Yandexnél is dolgozott, nem volt hajlandó felállni az ítélethirdetéskor, de egy papírlapot tartott a kezében, amelyen ez állt: „Putyin egy faszfej.”

Irin korábban elmenekült Oroszországból, és a letartóztatás idején édesanyját látogatta meg. A letartóztatása után beismerte, hogy néhány nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elindította Ukrajna ellen a teljes körű inváziót, ő pénzt adományozott a „Come Back Alive” nevű ukrán jótékonysági szervezetnek, amely a kijevi védelmi erőket támogatja. Azt is beismerte, hogy negatívan viszonyul a Putyin-rezsimhez, és ellenzéki tüntetéseken is részt vett.

Szergej Irint hazaárulás gyanújával tartóztatták le, és 15 év szigorított börtönre ítélték egy maximális biztonságú fegyintézetben. A szigorított börtönbüntetés egy különösen kemény végrehajtási forma, amit a legtöbb országban – köztük Oroszországban is – súlyos bűncselekmények, például árulás, terrorizmus vagy politikailag érzékeny ügyek esetén alkalmaznak.

Az nem világos, hogy a papírlap, amit Irin a tárgyalás közben feltartott, hozzájárult-e a szigorú büntetéshez, vagy önmagában az adományozásért is ennyit kapott volna. A moszkvai bíróság emellett nagyjából 62 000 dolláros pénzbírságot is kiszabott rá. (FoxNews)