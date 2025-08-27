Trump preventív jelleggel vezetné be a halálbüntetést Washington DC-ben

„Ha valaki megöl valakit a fővárosban, Washingtonban, akkor halálbüntetést fogunk kérni rá” – jelentette ki Donald Trump kedden a BBC szerint. „Ez egy nagyon erős megelőző intézkedés” – mondta az amerikai elnök.

Donald Trump Washingtonban Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu via AFP

Trump már kormányzásának első napján rendeletben állította vissza a halálbüntetést szövetségi szinten – miután elődje, Joe Biden moratóriumot rendelt el a szövetségi halálbüntetések esetében. Hogy a fővárosban hogyan hozná vissza a büntetéstípust, egyelőre nem világos.

Washingtonban a legtöbb gyilkosságot helyi törvények alapján büntetik. Bár az ügyészek elvileg kérhetnének halálbüntetést a szövetségi törvények hatálya alá tartozó bűncselekmények esetén, erre csak akkor van lehetőség, ha az esküdtszék egyetért a büntetéstípussal. Márpedig a város lakosságának többsége ellenzi a halálbüntetést.

Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Trump kedden arról beszélt, hogy az Egyesült Államok fennállása óta mindig is „a halálbüntetésre támaszkodott mint a legfőbb elrettentő eszközre, az aljas bűncselekményekre adható egyetlen megfelelő büntetésre”. Trump előző kormányzásának utolsó hónapjaiban összesen 13 kivégzést rendelt el.

A halálbüntetést a fővárosban 1972-ben vezette ki a Legfelsőbb Bíróság, majd kilenc évre rá a városi tanács is hatályon kívül helyezte – aztán csak hogy biztosra menjenek, 2002-ben a város lakóinak többsége a halálbüntetés ellen szavazott egy népszavazáson.

Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu via AFP

Az amerikai elnök már így sincs túl jóban a város demokrata polgármesterével, Muriel Bowserrel. Trump megválasztása után több száz nemzetőrt és szövetségi rendfenntartót vezényelt a fővárosba, hogy vegyék fel a harcot a „totális törvénytelenséggel”. Bowser szerint azonban a 2023-as csúcshoz képest jelentősen visszaesett a bűnözés a városában.