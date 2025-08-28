A korábban kokainnal megbukott drogellenes digitális polgár Kucsera Gábor szerint a múltja az előnyére is válhat a drogellenes küzdelemben

„Akadnak, akik most viccet csinálnak a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz történt csatlakozásomból, de szerintem egy globális problémáról beszélünk, és a történet nem pártfüggő” – mondta a Borsnak Kucsera Gábor a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője, miután szerdán kiderült, ő is alapítója a Drogellenes Digitális Körnek.

Ez azért pikáns, mert a friss digitális polgár Kucsera sportkarrierje akkor szakadt félbe, amikor egy doppingvizsgálaton kokainozással bukott meg. „Természetesen az ezzel járó megbélyegzés is eléggé rosszul érintett, de azzal meg tudtam birkózni. (...) Őszintén beleálltam, elismertem és le is tudtam az egész történetet még akkor” – mondta, hozzátéve, hogy már akkor is kapott támadásokat az eset miatt.

Kucsera szerint kokainista múltja még a hasznára is válhat: „Az a véleményem, hogy hiteles tudok lenni ebben a történetben, mert nem könyvekből olvastam, hanem átmentem mindezen. Ha azzal, hogy a polgári kör tagjaként kiállok, meg tudok menteni, akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte.” Azt is mondta: „Én értem, hogy itt most megy ez a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány”.

Az Ismerős Arcok énekesét és az űrkutatásért felelős miniszteri biztost is tömörítő kör létrejöttét Horváth László drogügyi kormánybiztos jelentette be. Horváthot a drogtörvény szigorítása után nevezték ki drogügyi kormánybiztosnak, hogy legyen az arca az új kormányzati drogháborúnak. A politikus korábban beleállt, majd valamiféle lépésekkel fenyegette a füvezésről reppelő Pogány Indulót, hogy aztán felmentette a drogozásról reppelő Dopemant, miután az Orbán Viktorral spanolt – de kiosztotta Bárány Attilát, valamint a Himnuszt ülve, cigizve és hamisan éneklő Ajsa Lunát is. Röviden összefoglalva: mostanra Horváth Facebookja leginkább egy fideszes koncertkritikus oldalává avanzsált.

Ajánljuk egyébként a Drogriporter júliusi cikkét arról, hogy miközben a szakszerű drogprevenciós programok ritkák, mint a fehér holló, a kormány jóváhagyásával egyre gyakrabban hívnak az iskolák celebeket „drogprevenciós előadást" tartani. Ez a gyakorlat Sárosi Péter szerint nem csak egyszerűen nem eredményes, de egyenesen ártalmas a fiatalokra.