A német kancellár szerint nem lesz Zelenszkij–Putyin-találkozó

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy nem fog sor kerülni közvetlen tárgyalásokra az orosz és az ukrán elnökök között, akkor sem, ha a Trump-kormányzat továbbra is békemegállapodásért lobbizik.

Merz arról beszélt újságíróknak mielőtt Emmanuel Macron francia elnökkel vacsorázott volna utóbbi nyári rezidenciáján, hogy szemben azzal, amiben Trump és Putyin Alaszkában, meg amiben az európai vezetők és Trump washingtoni találkozójukon megállapodtak, nyilvánvaló, hogy nem lesz Zelenszkij és Putyin közötti találkozó.

Donald Trump az európai vezetőkkel a Fehér Házban tartott egyeztetést követően utalt arra, hogy szervez egy találkozót Putyin és Zelenszkij között. Moszkva azonban nem sokkal később lehűtötte a várakozásokat, hogy a csúcstalálkozóra rövid időn belül sor kerüljön, ismét látványosan és hangosan kételkednek Zelenszkij legitimációjában, és a háborús céljaikat továbbra is a maximumon tartják.

Merz nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy Oroszország csütörtök hajnalban brutális, halálos támadást intézett Kijev ellen: legalább tizenkét ember meghalt, és megrongálódtak az Európai Unió delegációjának, valamint a British Councilnak helyt adó épületek, és az OTP kijevi irodái is.

Európai vezetők a háttérben eddig is kételyeiket fogalmazták meg Trump békekezdeményezésével kapcsolatban, de Merz csütörtöki kijelentése az egyik legnyíltabb európai vélemény arról, hogy a kezdeményezés valószínűleg nem fog eredményt hozni.

