Az OTP több kijevi bankfiókja is megrongálódott az éjszakai orosz rakétatámadásban

Az ukrán sajtó arról számol be, hogy a szerda éjszakai, Kijev elleni légicsapásban megrongálódott az OTP kijevi irodája is. A hírek forrása az, hogy magyar idő szerint csütörtök délelőtt maga az ukrajnai OTP számolt be az esetről a közösségi oldalán.

A hírek szerint azok az épületek, amely a Bank Kredit Dnyipro és az OTP Bank kijevi irodájának ad otthont, megsérültek a fővárost ért nagyszabású orosz támadásban. A történtekről a Bank Kredit Dnyipro közleményben számolt be, melyben tudatta azt is, hogy a bankfiókjaik, a kijevi Zsiljanszka utca 32. szám alatti egységük kivételével továbbra is üzemelnek. Az OTP-nek egyébként a Zsiljanszka utca 43. alatt van az irodája, térkép alapján körülbelül 300 méterre.

Az Ekonomicsna Pravda pedig arról számolt be, hogy az OTP Bank központi irodája is megrongálódott a rakétatámadásban, az ablakok betörtek. Erről azz OTP Ukrajna is hírt adott, a Facebookon közzétett posztjában azt írja a vállalat:

Az éjjel végrehajtott tömeges támadás következtében megsérült a Központi Irodánk, valamint a „Zsiljanszka” és az „Európai” fiókunk. Ezek ma nem működnek.

A betört üvegekről a United24Media is tett közzé fotót az X-en:

⚡️Russia’s strike on Kyiv hit the main office of Hungary’s OTP Bank. pic.twitter.com/BOnc2ghFmp — UNITED24 Media (@United24media) August 28, 2025

Az ügyben kérdéseket küldtünk az OTP magyarországi sajtóosztályának, ha válaszolnak az e-mailre, a cikket frissítjük. Annak eddig nem láttuk nyomát, hogy az OTP anyavállalata hírt adott volna az esetről. A Budapesti Értéktőzsde honlapján a kibocsátói közlemények között nem szerepelt ilyen híradás, és a bank Facebook-oldalán sincs ilyen tájékoztatás.