Az orosz–ukrán háború donecki frontját tavaly áprilisban még meghatározta a raszputyica utóhatása. A sár és a hóolvadás időszakában a burkolatlan utak nehezen járhatók, az oroszok csak lassacskán haladtak előre az ukrajnai Rozdolivka és Veszele települések felé.

Ezt tette a 106. légideszant-hadosztály is, amelynek az oroszokon kívül több nepáli, illetve legalább egy amerikai kalandor is a tagja volt.

A hadosztály egyes tagjai azt a feladatot kapták, hogy a nehéz terepen kisebb csoportokban kerüljenek az ellenséges vonalak mögé, és koordinátákkal segítsék a tüzérséget, amely aztán csapásokat mérhet az ukránokra. Feladatuk volt a lebombázott erődítmények „megtisztítása” is.

Az amerikai férfi a VKontaktyén, az orosz Facebookon Hamza Ali néven futott, a valódi neve azonban Michael Gloss volt. Édesanyja, a CIA egyik fejese és édesapja, az iraki háborút is megjárt veterán mit sem tudtak arról, hogy a gyermeküket pár napon belül annak a hatalomnak a hadseregében éri utol a halál, amely ellen nap mint nap dolgoznak.

A szülők több mint egy évvel Gloss halála után idén augusztusban vehették át az orosz Barátság Rendje kitüntetést, amelyet Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff kapott meg személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnöktől.

Gloss szüleit az orosz kormány a fiuk 2024-es halála után hat hónappal kereste meg. „Közölték velük, hogy Ukrajna határain belül halt meg” – mondta Gloss egyik barátja, aki beszélt az amerikai férfi testvérével. Oroszország visszajuttatta a holttestét, a halála után nyolc hónappal temették el. Nekrológjában nem említették a háborút: „Nemes szívvel, harci szellemmel Michael saját hősi útját járta, amikor 2024. április 4-én tragikus módon életét vesztette Kelet-Európában.”

Gloss sztoriját az Oroszországból emigrálni kényszerült Vazsnije Isztorii (Important Stories, Fontos Történetek) orosz oknyomozó lap írta meg. Ebben benne van az útja a humánökológiai tanulmányaitól a bulgáriai és törökországi kalandjain keresztül egészen az orosz hadseregbe való belépéséig. A talán legérdekesebb rész: hogyan lesz az amerikai katonai elit tagjainak gyermekéből Olaszországban farmer, majd világjáró hippi, akinek Amerika iránt érzett gyűlölete odáig fajul, hogy a végén képes belépni az orosz hadseregbe? Már ha egyáltalán valóban ezért lépett be.

Az Egyesült Államokból származol? Sajnos igen, ott születtem