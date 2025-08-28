Dollármilliókkal bűvészkedő, jól fésült kárpátaljai üzletemberből lépett elő zord drónparancsnokká a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi

Orosz bombázókat semmisítenek meg orosz területen. Orosz olajfinomítókat rombolnak szét, kiiktatva az egyik legfontosabb Putyin-mankó kapacitásának 13 százalékát. Közben ezrével ölik az orosz katonákat ukrán területen.
A drónos műveletek az ukrán hadsereg fontos ütőkártyái lettek a 2022 óta zajló háborúban. Parancsnokuk, Robert Brovdi állítása szerint az ukrán fegyveres erők emberi erőforrásainak mindössze két százalékával az orosz emberveszteségek harmadáért felelősek.
Nemrégiben a Barátság kőolajvezetéket kezdték támadni, ezután magyar szemszögből felgyorsultak az események Brovdi körül: a kormány csütörtökön ki is tiltotta őt az országból, sőt az egész schengeni övezetből, mire ő nem fogta vissza magát a Szijjártó Péternek küldött üzenetében. „Miszter »Csontokon Táncoló«, dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását” – mondta.
Robert Brovdi (ritkábban Brovdy, Brovgyi vagy akár Bródy átírással említve különböző cikkekben) soha nem kispályázott. Az 1975-ös születésű kárpátaljai férfi vállalkozás-gazdaságtanból diplomázott az ungvári egyetemen a 90-es években, és rögtön át is ültette a gyakorlatba az elméleti tudást. Kereskedőcéget, ingatlanos vállalkozást alapított, fiatalon a megyeszékhely fontos ingatlanfejlesztője lett, emellett ő volt az itthon is ismert Scotch & Soda ruhamárka ukrajnai importőre.
Belekóstolt a politikába, másfél éven át segített Arszenyij Jacenyuk ukrán politikus – későbbi miniszterelnök – 2010-es elnöki kampányában, a kárpátaljai helyi választásokon személyesen is indult a Változások Frontja párt színeiben. Egy régi cikk ezt úgy fogalmazta meg: ő volt a régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, és az így szerzett pénz egy részét helyi pártépítésre fordította.
Jacenyuk nem tudott győzni a 2010. januári választáson. Pár hónappal később Brovdi Kijevbe költözött, a helyi politizálást abbahagyta, de a párttagságát megtartotta, és az ukrán agrártőzsde vezetője lett. Rövid idő után onnan is továbblépett, a Hlib Invesztbud nevű, akkor létrehozott, villámgyorsan felépített, részben állami tulajdonú gabonakereskedő cég élére került.
Az akkor 35 éves menedzser gyorsan a bírálatok kereszttüzében találta magát.
A kárpátaljai Robert Brovdi a Magyar madarak nevű drónegység parancsnoka.