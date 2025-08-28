Dollármilliókkal bűvészkedő, jól fésült kárpátaljai üzletemberből lépett elő zord drónparancsnokká a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Szakállas, katonaruhás ukrajnai drónparancsnokként ismerte meg Magyarország Robert Brovdit.

Az ungvári férfi nemcsak drónos videóival keltette fel az érdeklődést, hanem azzal is, hogy a hívójele Magyar, noha alapvetően ukránnak vallja magát.

Miután csapataival a Barátság kőolajvezetéket is támadni kezdték, a kormány kitiltotta őt Magyarországról, erre ő elküldte Szijjártóékat a francba.

Brovdinak a háború előtt is érdekes élete volt. Ingatlanfejlesztőként kezdte, volt politikus, vezetett korrupcióval vádolt nagy állami céget. Kétes ügyekbe keveredett ismerőse Al Caponéhoz hasonlította őt, anyjának lakásába gránátvetővel lőttek be figyelmeztetésként.

Orosz bombázókat semmisítenek meg orosz területen. Orosz olajfinomítókat rombolnak szét, kiiktatva az egyik legfontosabb Putyin-mankó kapacitásának 13 százalékát. Közben ezrével ölik az orosz katonákat ukrán területen.

A drónos műveletek az ukrán hadsereg fontos ütőkártyái lettek a 2022 óta zajló háborúban. Parancsnokuk, Robert Brovdi állítása szerint az ukrán fegyveres erők emberi erőforrásainak mindössze két százalékával az orosz emberveszteségek harmadáért felelősek.

Nemrégiben a Barátság kőolajvezetéket kezdték támadni, ezután magyar szemszögből felgyorsultak az események Brovdi körül: a kormány csütörtökön ki is tiltotta őt az országból, sőt az egész schengeni övezetből, mire ő nem fogta vissza magát a Szijjártó Péternek küldött üzenetében. „Miszter »Csontokon Táncoló«, dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását” – mondta.

Évtizedek óta nagyban játszik

Robert Brovdi (ritkábban Brovdy, Brovgyi vagy akár Bródy átírással említve különböző cikkekben) soha nem kispályázott. Az 1975-ös születésű kárpátaljai férfi vállalkozás-gazdaságtanból diplomázott az ungvári egyetemen a 90-es években, és rögtön át is ültette a gyakorlatba az elméleti tudást. Kereskedőcéget, ingatlanos vállalkozást alapított, fiatalon a megyeszékhely fontos ingatlanfejlesztője lett, emellett ő volt az itthon is ismert Scotch & Soda ruhamárka ukrajnai importőre.

Belekóstolt a politikába, másfél éven át segített Arszenyij Jacenyuk ukrán politikus – későbbi miniszterelnök – 2010-es elnöki kampányában, a kárpátaljai helyi választásokon személyesen is indult a Változások Frontja párt színeiben. Egy régi cikk ezt úgy fogalmazta meg: ő volt a régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, és az így szerzett pénz egy részét helyi pártépítésre fordította.

Jacenyuk nem tudott győzni a 2010. januári választáson. Pár hónappal később Brovdi Kijevbe költözött, a helyi politizálást abbahagyta, de a párttagságát megtartotta, és az ukrán agrártőzsde vezetője lett. Rövid idő után onnan is továbblépett, a Hlib Invesztbud nevű, akkor létrehozott, villámgyorsan felépített, részben állami tulajdonú gabonakereskedő cég élére került.

A nagy gabonabizniszek

Az akkor 35 éves menedzser gyorsan a bírálatok kereszttüzében találta magát.