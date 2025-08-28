Egy gyerek is meghalt a Kijevet ért éjjeli bombatámadásban

Folyamatosan bombázta Ukrajnát az éjjel Oroszország, Kijevben három ember halt meg, köztük egy gyerek – írja a BBC.
Vitalij Klicsko polgármester szerint az ukrán főváros elleni támadás nagyon súlyos volt, a katonai tisztviselők pedig megerősítették, hogy legalább 24 ember megsérült. A polgármester hozzátette, hogy egy ötemeletes épület összeomlott a Darnytski kerületben, és a szomszédos Dnipro kerületben is kigyulladt egy lakóház.
A rakétatámadás azután történt, hogy orosz drónok az ukrán energia-infrastruktúrát támadták, ami több mint százezer ukrán otthonban okozott áramkimaradást – közölte szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Tymur Tkachenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az elhunyt gyerek egy 14 éves lány volt. A legutóbbi dróncsapásokban legalább öt gyerek megsérült. Megjegyezte, hogy több mint 20 helyszínen támadták Kijevet, és számos épület, köztük egy óvoda is kigyulladt.
Kedden Zelenszkij Kijevben találkozott a brit fegyveres erők vezetőjével, Tony Radakin admirálissal, ahol a háború befejezésének lehetőségeiről tárgyaltak. Steve Witkoff amerikai különmegbízott kijelentette, hogy a héten New Yorkban találkozik ukrán képviselőkkel, és a Fox Newsnak azt mondta, „minden nap tárgyalunk az oroszokkal”.