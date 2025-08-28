Egy korábbi önkormányzati vezetőt gyanúsítanak azzal, hogy bepoloskázta a balatonalmádi polgármesteri hivatalt

Véget ért a rendőrségi eljárás a balatonalmádi polgármesteri hivatalban még tavasszal talált poloska ügyében. A Veszprém megyei rendőrség csütörtökön a Facebookon írta meg, hogy a tiltott adatszerzés miatt folytatott eljárást befejezték, az iratokat megküldték az ügyészségnek.

A posztból az is kiderül, hogy az eredetileg ismeretlen személlyel szemben indult eljárás során egy középkorú férfit, aki korábban önkormányzati vezető volt, gyanúsítottként azonosítottak és hallgattak ki. A rendőrség azt közölte: június 25-én elfogták a korábban önkormányzati vezetői tisztséget betöltő, középkorú férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki.

A gyanú szerint ő lehetett az, aki idén március 28-a előtt – ekkor találták meg a poloskákat – „olyan tárgyat rejtett el a polgármesteri hivatal épületében, amely alkalmas volt mások illegális megfigyelésére, illetve rögzítette az ott történteket”. Mivel sem a monogramját, sem a korábbi vezetői beosztását nem közölték, egyelőre csak találgatni lehet, hogy milyen korábbi vezető (polgármester? jegyző? alpolgármester?) lehet a gyanúsított.