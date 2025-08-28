Egyszer csak minden érdekes lett

Paraziták, élősködők, akiket támogat a rendszer / nulla teljesítmény, a mottójuk, hogy vedd el.
Proli picsák férjei milliárdokkal a zsebben / nyolcmillió hetente csak a Farfetch-rengetegben.
2022 novemberében adta ki Majka az Azt beszélik a városban című, oldalfüggetlenül rendszerkritikus számát, benne a fenti szövegekkel. A dal nagyot ment a YouTube-on, 14 milliós megtekintésnél és 6600 kommentnél tart, de nem robbantotta fel a politikai közeget. Fideszes politikusok nem reagáltak rá, a fideszes média nem sértődött meg. 2023-ban még Majka díszpolgárságáról írt a Magyar Nemzet kifejezetten pozitív hangvételű hírt, 2023 nyarán pedig a zenész „zseniálisan tette helyre” Osváth Zsoltot. Majka maradhatott a TV2-nél, megmaradtak a szponzorszerződései is.
2025-ben jött a Csurran, cseppen, hét hónap alatt 26 milliós megtekintéssel, 22 ezer kommenttel. Erre már reagált a NER, Bayer Zsolt publicista billentyűzetet ragadott, a Nézőpont Intézet és Deák Dániel kielemezte, hogy csak a pénzről szól az egész, nem is érdemes odafigyelni a szövegekre, és különben is: Gyurcsány.
Aztán tudjuk, mi lett. Színpadi önlelövetés, teljes kormányzati támadás, nyomásgyakorlás a szponzorokra. Meg is lett az eredménye, majd jött az utóbbi idők legnépszerűbb Facebook-posztja Majkától.
De nem csak körülötte lett őrület mostanában.
Ez egy 2015 júliusi, nyár közepi hírünk arról, hogy sokat késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon. Öt sor az egész, az MTI-ből szemlézte a hírügyelet, aznap nem is írtunk róla többet. Sajnos a szerkesztőségi rendszerünkből nem tudtam kinyerni a tíz évvel ezelőtti olvasottsági adatokat, de nem tennék rá nagy tétet, hogy sokan kattintottak rá. Éveken át nem különösebben érdekelte az embereket egy felsővezeték-szakadás, sorompóhiba vagy elromlott mozdony, ha nem lett belőle baleset.
Ehhez képest mi történik hasonló esetben mostanában, miután Lázár János nemcsak formálisan, hanem politikailag is a nevére vette a MÁV-ot? Vezető cikk, üzengetés, Vitézy Dávid Kelenföldről szelfizik, Lázár 300 buszt állít csatasorba, Magyar Péter énekel és Lázárt rugdossa.
Vagy vegyük az egészségügyet, ami emberemlékezet óta rossz állapotban van, most mégis mindenki elkezdett figyelni rá. Emlékszik még bárki, hogy a Momentum lerohadt kórházakat ábrázoló fotókiállítást csinált az illetékes minisztérium előtt? Az aznapi újságba be sem tettük. Gondoltuk volna pár éve, hogy 2025-ben 15 ezer lájkot és 2200 megosztást össze lehet szedni egy okádék kórházi ebéddel? Hogy egy ellenzéki kórházjárás olyan legendás kormányszóvivői védekezést szállít majd, mint a „zsírra szállt por”?
Hatvanpusztáról is több mint tíz éve tudunk már, mégis csak mostanában kezdte igazán izgatni a közvéleményt.
A kérdés, hogy miért lett hirtelen érdekes az, ami minimum évek óta, de akár évtizedek óta a szemünk előtt zajlik.
Azért, mert egy tökéletes viharhoz közeli helyzet van a belpolitikában, amiben a tökéletes nem a minőséget jelzi, hanem arra utal, hogy több, ritkán előforduló körülmény is egyszerre alakul éppen úgy, hogy a kombinációjuk össze tud állni erős jelenséggé.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A rapper a Campus fesztiválon a Csurran, cseppen című szám végén eljátssza, hogy lelövik. Deák Dániel szerint ez veszélyes, a Hír TV a Fico-merénylethez lyukad ki, Bohár Dániel pedig a Tisza Párthoz.
A Magyar Nemzet szerint „mélyen hallgat” a One, sőt, még a Várkonyi Andrea kedvenc lattéját gyártó Hell is kussol.
Támogatják az alkotói szabadságot, egy határig.
Alig 24 óra alatt több mint 190 ezer reakció érkezett posztjára, amiben jelezte, hogy szerinte az infláció, az orosz befolyás, a vasúti összeomlás, az MNB-ből eltűnt 500 milliárd a fontos, nem ő.
Politikusok gyerekei ne kapjanak állami pozíciókat - erről beszélt Lázár János a 444-nek, aki Orbán Ráhel esetében mégsem lát összeférhetetlenséget.
Nem könnyű eljutni a Balatonra Budapest irányából.
24 órás késéssel fogott PR-akcióba a MÁV, bár nem derült ki, hogy annak mégis mi értelme volt.
Még egyet a földön fekvőbe.
Vége a nyári szünetnek, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tájékoztat a szerdai kormányülésen történtekről.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Az idei Budapest Pride történelmi jelentőségű esemény volt, és egyben szeg a lejárt szavatosságú rendszer koporsójában. A minden várakozást felülmúlóan nagy tömeg joggal lehet büszke arra, hogy nevetségessé tette fél év szabadságellenes erőlködését.
A kormány évek óta próbálja megúszni, hogy valódi választ kelljen adnia oroszügyben, aztán jött Orbán Balázs, aki egyszerűen és közérthetően kimondta, mit gondol. Most azzal kell védekeznie, hogy csak össze-vissza beszélt – miközben elvileg ő Magyarország nagy stratégiájának felelőse.
A magyar miniszterelnök képtelen volt nemhogy a magyarellenes jelölt ellen felszólalni, de legalább csendben maradni a román választási kampányban. Az erdélyi magyarok joggal érzik magukat cserben hagyva, ráadásul Orbán egy időre elásta magát annál a Nicusor Dannál, akire ők szavaztak.
Szarok a kórházak. Brüsszel nélkül senkik vagyunk. A NER-esek kullancsok, jaj, mégsem. Az elnök szatyor fing. Ezeket nem mi mondtuk, hanem a Fidesz és a különböző leágazásai. Teljes káoszt hozott a Magyar Péter-pánik a kormánypártnál.
Kurva kevéstől a picsogásig, agitproptól Szoboszlai Viktorig. Csak kapkodtuk a fejünket, úgy üzengetnek egymásnak a fideszesek mostanában, beleértve kormánytagokat, polgármestereket, kormányszóvivőt, újságírókat is. A nagy megmondások hetén még Mészáros Lőrinc is kedvet kapott egy nyílt levélhez.
Pfizerre váró sorok, terheléses támadás, negyedik hullám, indiai mutáns. A nap legfontosabb járványhírei.
A Pride-ról a miniszter azt mondta, nem a tiltás volt a hiba, vagy a gyermekjogok kiemelése, „hanem az, hogy mi egy jogi csatát vívtunk ahelyett, hogy társadalmi ügyet csináltunk volna belőle.”
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
Kötter Tamás pedig gyorsan össze is tiszázta az énekest, aki értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit.
Ellenzéki politikusokkal ült össze egy beszélgetésre Kocsis és Simicskó Tusványoson, de tiszás résztvevő nem volt. A Fidesz esélyeiről, Simionról, oroszpártiságról, és persze Magyar Péterről is szó volt.
A liszt ára majdnem másfélszeresére emelkedett, de több mint 20 százalékkal drágult a tej, a tojás és az étolaj is. Januárhoz képest drágult a gáz, kilőtt a kávé ára. Az adat sokkal rosszabb a vártnál.
Az első negyedévben 4,4 százalékos volt a visszaesés mértéke, aminél nagyobbra nem volt példa az elmúlt években.
A képviselő „szánja-bánja, hogy ennyire csórónak” nézte Rogán Antal feleségét.
A kép egy Michelin csillagos étteremben készült korábban.