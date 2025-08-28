Egyszer csak minden érdekes lett

POLITIKA
Paraziták, élősködők, akiket támogat a rendszer / nulla teljesítmény, a mottójuk, hogy vedd el.

Proli picsák férjei milliárdokkal a zsebben / nyolcmillió hetente csak a Farfetch-rengetegben.

2022 novemberében adta ki Majka az Azt beszélik a városban című, oldalfüggetlenül rendszerkritikus számát, benne a fenti szövegekkel. A dal nagyot ment a YouTube-on, 14 milliós megtekintésnél és 6600 kommentnél tart, de nem robbantotta fel a politikai közeget. Fideszes politikusok nem reagáltak rá, a fideszes média nem sértődött meg. 2023-ban még Majka díszpolgárságáról írt a Magyar Nemzet kifejezetten pozitív hangvételű hírt, 2023 nyarán pedig a zenész „zseniálisan tette helyre” Osváth Zsoltot. Majka maradhatott a TV2-nél, megmaradtak a szponzorszerződései is.

2025-ben jött a Csurran, cseppen, hét hónap alatt 26 milliós megtekintéssel, 22 ezer kommenttel. Erre már reagált a NER, Bayer Zsolt publicista billentyűzetet ragadott, a Nézőpont Intézet és Deák Dániel kielemezte, hogy csak a pénzről szól az egész, nem is érdemes odafigyelni a szövegekre, és különben is: Gyurcsány.

Majka a Campus Fesztiválon
Fotó: Debreciner.hu

Aztán tudjuk, mi lett. Színpadi önlelövetés, teljes kormányzati támadás, nyomásgyakorlás a szponzorokra. Meg is lett az eredménye, majd jött az utóbbi idők legnépszerűbb Facebook-posztja Majkától.

De nem csak körülötte lett őrület mostanában.

Zsírra szállt felsővezeték

Ez egy 2015 júliusi, nyár közepi hírünk arról, hogy sokat késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon. Öt sor az egész, az MTI-ből szemlézte a hírügyelet, aznap nem is írtunk róla többet. Sajnos a szerkesztőségi rendszerünkből nem tudtam kinyerni a tíz évvel ezelőtti olvasottsági adatokat, de nem tennék rá nagy tétet, hogy sokan kattintottak rá. Éveken át nem különösebben érdekelte az embereket egy felsővezeték-szakadás, sorompóhiba vagy elromlott mozdony, ha nem lett belőle baleset.

Ehhez képest mi történik hasonló esetben mostanában, miután Lázár János nemcsak formálisan, hanem politikailag is a nevére vette a MÁV-ot? Vezető cikk, üzengetés, Vitézy Dávid Kelenföldről szelfizik, Lázár 300 buszt állít csatasorba, Magyar Péter énekel és Lázárt rugdossa.

Vagy vegyük az egészségügyet, ami emberemlékezet óta rossz állapotban van, most mégis mindenki elkezdett figyelni rá. Emlékszik még bárki, hogy a Momentum lerohadt kórházakat ábrázoló fotókiállítást csinált az illetékes minisztérium előtt? Az aznapi újságba be sem tettük. Gondoltuk volna pár éve, hogy 2025-ben 15 ezer lájkot és 2200 megosztást össze lehet szedni egy okádék kórházi ebéddel? Hogy egy ellenzéki kórházjárás olyan legendás kormányszóvivői védekezést szállít majd, mint a „zsírra szállt por”?

Hatvanpusztáról is több mint tíz éve tudunk már, mégis csak mostanában kezdte igazán izgatni a közvéleményt.

Fotó: Németh Dániel/444

A kérdés, hogy miért lett hirtelen érdekes az, ami minimum évek óta, de akár évtizedek óta a szemünk előtt zajlik.

Azért, mert egy tökéletes viharhoz közeli helyzet van a belpolitikában, amiben a tökéletes nem a minőséget jelzi, hanem arra utal, hogy több, ritkán előforduló körülmény is egyszerre alakul éppen úgy, hogy a kombinációjuk össze tud állni erős jelenséggé.

Varázstalanítva

