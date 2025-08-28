Európa vezetői hatalmai szankciókat vetnének ki Iránra az atomprogramja miatt

Az Iránnal szembeni ENSZ-szankciók újbóli bevezetését indítványozta az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország, miután mostanáig nem sikerült közös megállapodásra jutni az iráni atomprogramról szóló tárgyalásokban – írja a Reuters.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának három tagja közölte, hogy beindítják a 2015-ben felfüggesztett szankciók visszaállításának folyamatát, mielőtt október közepével a szerződés alapján elveszik ennek a lehetősége. A világhatalmak tíz éve állapodtak meg Iránnal a szankciók feloldásáról, melynek visszaállítási határideje most szűnne meg.

Egy iráni nukleáris létesítmény mélye egy 2019-es képen Fordóból.
Fotó: Atomic Energy Organization of Iran/AFP

A szankciók a szerződés alapján a három ország jelzésére harminc nap múlva automatikusan aktiválódnak, az egyedüli módja a folyamat leállításának az lenne, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag amellett szavazna.

A nyugati országok több körben is tárgyaltak Iránnal, mióta Izrael és az Egyesült Államok is csapásokat mértek az iráni nukleáris létesítményekre. A keddi genfi tárgyalások sem hoztak azonban kellően konkrét ígéreteket Irán részéről.

A nyugati országok ezért most azzal vádolják Iránt, hogy megsértette a 2015-ös nukleáris megállapodást. (Ebből a megállapodásból lépett ki 2018-ban, Donald Trump első elnöksége alatt az Egyesült Államok is.) A döntéstől a három ország azt várja, hogy Irán hajlandó lesz szeptember végére kielégítő kötelezettségeket vállalni.

A nyugati országok felajánlották, hogy amennyiben Irán engedi az ENSZ által kezdeményezett vizsgálatokat az atomlétesítményei körül, meghosszabbítják a 30 napos folyamatot, egy elfogadható ajánlat esetén pedig akár el is engedik a szankciókat.

