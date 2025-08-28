Folytatódik a lengyel-magyar tweetháború

Folytatódik az üzengetések napja, legutóbb épp Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter posztolt az X-en arról, hogy

„Lengyelország ugyanazzal a szigorral fogja érvényesíteni Magyarország schengeni listázását (Brovdi kitiltását - a szerk.), amilyen szigorral Magyarország végrehajtja a lengyel európai elfogatóparancsot egy volt politikus ellen, akit itt korrupciós vádak miatt keresnek.”

Utóbbival a tavaly Magyarországon politikai menedékjogot kapott Marcin Romanowski volt lengyel miniszterhelyettesre utalt, a menedékjog megítélését a lengyelek barátságtalan lépésként értékeltek. Romanowskit a lengyel igazságügyi minisztérium keretében működő Igazságosság Alap pénzének hűtlen kezelésével gyanúsítanak. Azóta az amúgy is tragikus állapotban levő lengyel-magyar kapcsolatok odáig süllyedtek, hogy Varsó végleg hazahívta budapesti nagykövetét.

Poland will enforce Hungary's Schengen listing as diligently as Hungary enforces Poland's European Arrest Warrant against a former politician wanted here on corruption charges. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 28, 2025

A schengeni kitiltás megvalósíthatóságáról a 24.hu-nak Lattmann Tamás nemzetközi jogász elmondta, hogy ha egy tagállam kitilt valakit, és leadja a nevét a Schengeni Információs Rendszerbe, akkor a kitiltást az összes schengeni ország látni fogja, és függetlenül a kitiltás indokaitól, elvileg alkalmaznia kell is, mert teljesen automatizált a rendszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha Brovdi be akar lépni például a lengyel határnál, akkor villogni fog a piros lámpa a lengyel határőrnél, hogy ezt az embert nem lehet beengedni. Ha a határőr felismeri, vagy Brovdi elmondja, hogy kicsoda ő valójában, akkor lehet, hogy megereszt egy telefont a főnökének, aki gyorsan egyeztet az illetékesekkel arról, hogy figyelmen kívül hagyhatják-e a magyar kitiltást. Könnyen lehet, hogy ezután beengednék az országba, amivel elvileg megsértik a schengeni jogot, de inkább hoznak egy politikai döntést, mert annyira utálják a magyar kormány oroszbarát politikáját.