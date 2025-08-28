Karácsony Gergely nem tudta meglátogatni a bebörtönzött ellenzéki vezetőt Törökországban

„A török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassuk börtönében Ekrem İmamoğlut, az Erdogan-rezsim által bebörtönzött isztambuli főpolgármestert” – írta csütörtöki Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A budapesti főpolgármester egy delegáció tagjaként azért utazott Törökországba, hogy meglátogassák az ellenzéki vezetőt, ám ez nem sikerült. Karácsony posztjából nem derül ki, hogy milyen indokkal tagadták meg a török hatóságok a látogatást.

„Barcelona, Zágráb, Szófia, Athén, Temesvár és Utrecht polgármestereivel együtt érkeztünk Isztambulba, hogy támogatásunkról, szolidaritásunkról biztosítsuk İmamoğlu főpolgármestert, a szabad választások ügyét, Isztambul és Törökország polgárait.

Ekrem İmamoğlut, Isztambul főpolgármesterét, Erdogan török elnök legesélyesebb ellenzéki kihívóját március 19-én tartóztatták le. Letartóztatása közvetlenül az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) elnökjelölt-választásakor történt. İmamoğlu főpolgármester 2019-es választási győzelme óta, amellyel véget vetett Erdoğan isztambuli hegemóniájának, több mint 90 vizsgálat célpontjává vált” – áll Karácsony posztjában.

„Tudjuk, hogy az orbáni és erdogani rezsim egymást másolja, volt alkalmam megtapasztalni ezt az elmúlt hetekben. De a magyar történelemből azt is tudjuk, hogy az a hatalom, amelyik megpróbálja eltüntetni a politikai ellenfeleit és a vele egyet nem értőket, az valójában retteg” – tette hozzá a főpolgármester, de nem árulta el konkrétan milyen hasonlóságokat tapasztalt a magyar és a török rendszer között.