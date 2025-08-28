Máris 3-5 százalékot mentek fel az ingatlanárak az Otthon Start bejelentése óta

Már egyértelműen látszik az állami Otthon Start program kereslet- és árfelhajtó hatása: most a fél éve még eladhatatlan lakásokra is van érdeklődés, az ingatlan.com-on pedig az elmúlt két hétben a 90 százalékot közelíti a keresletnövekedés, több helyen egymásra licitálnak a vevők - nyilatkozta Balogh László, az oldal vezető gazdasági szakértője a 24.hu-nak.

Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start júniusi bejelentése óta a fővárosi kerületekben átlagosan 3,4 százalékkal, a vidéki városokban pedig 5,1 százalékkal drágultak a panellakások - vagyis a piac már a program tényleges szeptemberi indulása előtt rácáfolt azokra a kormányzati kijelentésekre, melyek rémhírnek mondták, hogy a 3 százalékos kedvezményes hitel felverné az ingatlanárakat.

Az árnövekedés általában a külső kerületekben, a panellakások esetében a legnagyobb - az Otthon Startba beépített korlátok miatt a drágább lakásoknál egyelőre kevésbé jelentkezik, abban a szegmensben jellemzően egy-két százalékos. Balogh László szerint egyértelmű jelei vannak annak, hogy egy kereseti hullám kezd kibontakozni, ami magával hozhatja az is, hogy a sorban álló vevők licitálni kezdenek a lakásokra.