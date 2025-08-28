Nem is a Fidesz, hanem a DK ötlete volt a kutyás koldulás betiltása, a javaslatot a főváros terjesztette a kormány elé

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Képünk illusztráció Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem Orbán Viktor, hanem Keszthelyi Dorottya DK-s fővárosi képviselő találta ki, hogy Magyarországon tiltsák be a kutyás koldulást – tudta meg a 444. A csak a legelesettebbek további piszkálására jó javaslatot Keszthelyi előterjesztése után a DK, a Fidesz, a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom képviselőinek szavazataival idén február 26-án fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.

Az ötlet ellen egyedül a kutypárti frakcióban ülő Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szólalt fel, a javaslatra a 30 aktívan szavazó képviselő közül 26-an nyomtak igent. A nemmel felérő tartózkodást Baranyi mellett Karácsony Gergely főpolgármester, illetve 2 párbeszédes képvselő, Barabás Richárd és Béres András választotta.

Ez nem akármilyen javaslat volt. Az önkormányzatok kevésbé ismert jogai közé tartozik az úgynevezett felterjesztési jog. Olyan ügyekben, amelyekről egy helyhatóságok úgy érzik, hogy érintik őket, de nem közvetlenül tartoznak a hatáskörükbe, javaslatot terjeszthetnek fel az illetékes miniszternek vagy állami szervnek. A megkeresett kormányzati szereplőnek nem kötelező elfogadnia a felvetést, de 30 napon belül reagálnia kell rá.

Keszthelyi azzal a céllal tett közgyűlési előterjesztést, hogy a témával a Főváros forduljon a belügyminiszterhez. Így is történt. Azt kérték Pintér Sándortól, hogy tegye törvénnyé a helyi tiltást.

Feltehetőleg néhány, a közvéleményt komolyan felkavaró állatkínzásos eset hatására a kormány pár hónappal később úgy döntött, hogy pár ponton módosítja az állatvédelmi jogszabályokat, és ebbe a salátatörvénybe belerakta a kutyás koldulás Főváros felterjesztése szerinti tiltását is. A módosító csomagot a fideszes többség megszavazta, az új jogszabályok a múlt héten léptek hatályba.

Nem sok olyan törvény születhetett a 15 éves Fidesz-uralom alatt, amit ellenzéki vezetésű önkormányzat felterjesztése inspirált. A ritka lehetőséget arra használták ki a Fidesz, a DK, a Tisza és a Podmaniczky képviselői, hogy együtt tegyék kicsit még kellemetlenebbé a legalul lévők mindennapjait.