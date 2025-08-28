Orbán Balázs az Erste Pride-os reklámjáról: Meg lehet állítani a genderpropagandát a határon!

„Kikerült a Pride-provokáció az Erste reklámfilmjéből. Megéri kiállni a gyermekvédelem mellett” – írja csütörtöki posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, újdonsült fideszes kampányvezér.

Mint szerdán megírtuk, a bank magyarországi leányvállalatának kérésére az Erste Group eltávolította a magyarországi Budapest Pride-ot bemutató jelenetet a nagy történelmi eseményeket bemutató reklámfilmből.

A bank idén az Európai Alpbach Fórum (EFA) szponzora, erre az osztrák rendezvényre készítették a mesterséges intelligencia által generált rövidfilmet. A film mottója: „Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő aktív alakításának képességére épült”.

Részlet a mesterséges intelligenciával generált reklámból

„Meg lehet állítani a genderpropagandát a határon!” – írja most posztjában annak a miniszterelnöknek a politikai igazgatója, aki az év elején azt mondta, a Pride szervezőinek idén nem éri meg bajlódnia, úgysem lesz megtartva. Ehhez képest a fővárosi önkormányzat segítségével megvalósult Budapest Pride volt az ország eddigi legnagyobb Pride-ja.