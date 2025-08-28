Az EU kijevi delegációjának épülete is megsérült az orosz támadásban

Oroszország csütörtökön is folytatta szerda éjjel megkezdett támadássorozatát Ukrajna ellen. Csütörtök reggel megsérült az Európai Unió kijevi delegációjának épülete is, miután egy szomszédos épületet találat ért. Katarina Mathernova az EU ukrajnai nagykövete szerint Oroszország szándékosan célozta az EU-iroda melletti épületet.

„Határozottan elítélem ezeket a brutális támadásokat, amelyek egyértelműen jelzik, hogy Oroszország elutasítja a békét és a terrort választja” – írta Marta Kos, az EU bővítési biztosa nyilatkozatában. „Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki az EU munkatársainak, családtagjaiknak és minden ukránnak, akiknek el kell viselniük ezt az agressziót” – tette hozzá.

Az EU kijevi delegációjának központja 2025. augusztus 28-án, az orosz támadás után. Fotó: Katarina Mathernova/X

Katarina Mathernova azt közölte, hogy az épületet „súlyosan megrongálta a lökéshullám”, amelyet az Oroszország által Ukrajnára éjszaka indított „hatalmas” drón- és ballisztikus rakétatámadás okozott, amelyben szerinte legalább 10 ember meghalt és 30 megsebesült.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Oroszország támadása „diplomatákat vett célba, ami közvetlenül megsérti a bécsi egyezményt”. Szerinte a támadást „nemcsak az EU-nak, hanem az egész világnak el kell ítélnie. Szolidaritásunkat fejezzük ki EU-s kollégáinkkal, és készek vagyunk segítséget nyújtani”.

(Cikkünk eredeti verziójában az első hírek alapján azt írtuk, az EU-iroda épületét közvetlen találat érte. Valójában a szomszédos épületet ért találat utáni lökéshullámoktól sérült meg az EU-delegáció kijevi irodája.)

(Politico)