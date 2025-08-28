Putyin, Kim Dzsongun, Fico, Vučić: parádés nézősor lesz a pekingi katonai parádén

Míg az európai uniós országok vezetői a szlovák Fico kivételével nem jelezték részvételüket a grandiózusra tervezett kínai katonai parádén, Putyin orosz elnök az észak-koreai Kim Dzsongunnal, az iráni Peszeskjánnal és a belarusz Lukasenkával együtt ott lesz a dísztribünön Hszi Csin-ping kínai elnök mellett, látványosan megjelenítve a Nyugattal szembeni politikai szövetséget.

A szeptember 3-i pekingi parádé a II. világháború végének 80. évfordulóján (1945-ben ezen a napon kapitulált Japán) várhatóan a kínai hadiipar látványos bemutatója lesz a legújabb kínai lopakodók, rakétavédelmi rendszerek és hiperszonikus fegyverek felsorakoztatásával, egyben a Peking vezette blokk vágyott egységének erődemonstrációja.

Fotó: NOEL CELIS/AFP

Míg nyugati vezetők egyelőre nem erősítették meg a részvételüket (az egyetlen EU-s miniszterelnök Robert Fico lesz jelen állás szerint, de Orbán Viktor másik legjobb barátja, Alexandar Vučić szerb elnök is ott lesz Pekingben), a pekingi katonai parádén jelen lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök és belarusz fegyverhordozója, valamint az Észak-Koreából ritkán kimozduló Kim Dzsongun is - Kim utoljára hat éve járt Pekingben.

A kínai külügyminisztérium csütörtöki sajtótájékoztatóján Peking dicsérte Észak-Koreát a több évtizedes „hagyományos barátságért”, és kijelentette, hogy a két ország továbbra is együttműködik a „regionális béke és stabilitás” érdekében.

Az esemény látványos közös fotózási alkalom is lesz így a Peking-Moszkva-Phenjan-Teherán tengely urai és elvtársai számára. A BBC kommentárja szerint Hszi kínai elnök ezzel azt is jelezheti, hogy a geopolitikai játszmában nála vannak a lapok, és befolyása van a többi kiemelt vendégre, még ha az korlátozott is. Az időzítés sem mellékes: a Fehér Ház korábban már jelezte, hogy nyitottak lennének egy Trump-Hszi októberi csúcstalálkozóra, sőt, az amerikai elnök akár Kimmel is újra találkozna.

Az Egyesült Államok dominanciáját elutasító autoriter vezetők egységes megjelenése így különösen demonstratív lehet - az azonban kérdés, hogy ebben mennyire akarnak részt venni mások. Míg Fico és Vučić ott lesz Pekingben, a találgatások leginkább a szintén meghívást kapó dél-koreai elnök körül forognak: a júniusban megválasztott Li Dzse Mjung nemrég Trump közvetítését kérte, hogy konszolidálja a kapcsolatokat Észak-Koreával, most pedig Pekingben találkozhatna is Kimmel - ehhez ugyanakkor a kínai erődemonstráción kellene neki is parádéznia a politikai Kelet szövetségbe forrt erős embereivel.