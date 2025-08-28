Robert Brovdi kitiltása után az ukrán külügy behívta a magyar nagykövetet, hogy „az ukrajnai magyar kisebbséggel szembeni” diszkrimináció ellen tiltakozzon

Az ukrán külügy beidézte az ukrajnai magyar nagykövetet, miután Magyarország kitiltotta a területéről és a schengeni zónából a Barátság kőolajvezeték megtámadásáért felelős Robert Brovdi ukrán drónparancsnokot – derült ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-posztjából.
Szibiha azt írja, Heizer Antal, a magyar kijevi nagykövet tiltakozó jegyzéket vett át a külügytől. Ebben Ukrajna tiltakozik „az ukrajnai magyar kisebbséggel, különösen a magyar származású védelmezőnkkel szembeni” magyarországi diszkrimináció ellen. „Felszólítjuk Magyarországot, hogy továbbra is tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és folytasson helyette konstruktív párbeszédet, amire Ukrajna továbbra is készen áll” – zárja posztját a külügyminiszter.
A Magyar becenévre is hallgató Brovdi kitiltásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nap folyamán azt írta, hogy „újabb kísérletet látunk a magyar tisztviselők részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be, és a folyamatban lévő háború felelősségét Ukrajnára hárítsák”. Az ukrán elnök szerint csak felháborodást válthat ki, „ha Magyarország valóban megtagadta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe Ukrajna egyik katonai parancsnokának”.
A kitiltásra maga Brovdi is reagált csütörtökön: „Miszter »Csontokon Táncoló«, dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását.” Brovdi a kitiltás schengeni övezetről szóló részét kommentálva arról beszélt, a magyarok ne vállaljanak többet, mint amennyit képesek betartani. A korábban állami cégeket vezető, korrupcióval vádolt, majd az ukrán drónhaderőt felépítő Brovdi életútját itt olvashatják.
Bár nevet nem írtak, Orbán Balázs megerősítette a 444-nek: a kárpátaljai magyar származású Robert Brovdi az, akit kitiltanak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadás miatt.
Az ukrán elnök utasította a külügyminisztériumot, hogy tisztázza a tényeket és reagáljon megfelelően.
Az ukrán drónparancsnok szerint jön ő még az apja hazájába, hiszen a magyaroknak egyszer majd elegük lesz a hatalmon lévőkből.
Egykor óriás állami céget vezetett, műgyűjtőként nyilatkozott a tévében, milliárdos korrupcióval vádolta az ukrán sajtó, gránátvetővel lőttek be az anyja lakásába. Katona lett, felépítette az ukrán drónhaderőt, a Barátság vezeték támadása után kitiltotta őt a magyar kormány. A „Magyar” hívójelű Robert Brovdi életútja.