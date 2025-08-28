Robert 'Magyar' Brovdi kitiltása után Ukrajna is hasonló ellenintézkedésre készül

Reagált Andris Szibiha ukrán külügyminiszter a Magyar hívójelű Robert Brovdi csütörtök reggeli kitiltására Magyarországról. Miután Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Barátság olajvezeték oroszországi szakasza elleni ukrán dróntámadások miatt kitiltják Magyarországról és egyúttal a schengeni zónából is az ukrán hadsereg drónhaderőnemének parancsnokát, a kárpátaljai származású, 'Magyar' hívójelű Brodit, Szibiha a Kijev elleni legújabb orosz rakétatámadásra utalva ezt írta a magyar külügyminiszter szövege alá:

„Micsoda szégyentelen dolog ezt posztolni az orosz terrorállam brutális támadása után. Péter, ha az orosz olajvezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország meggyilkolt, ez az erkölcsi hanyatlás. Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Tükörintézkedéseket fogunk tenni.”

Ez alapján Ukrajna várhatóan hamarosan a magyarhoz hasonló ellenintézkedést fog bejelenteni, várhatóan ők is kitiltanak egy magyar állampolgárt vagy tisztviselőt Ukrajnából. Azt az ukrán külügyminiszter egyelőre nem nevezte meg, hogy kit.

Ukrajna az elmúlt napokban három drón- és rakétatámadást is indított a Barátság olajvezeték ellen annak oroszországi, Ukrajnához közeli szakaszán. A támadás illeszkedik az enrgiainfrastruktúra elleni fokozódó támadások közé, egyszerre nehezíti a Balti-tengeren keresztüli orosz tengeri olajexportot, és üzenet a magyar kormánynak. A legutóbbi támadás után az olajvezetéken több napra teljesen leállt a szállítás, azt, egyelőre tesztjelleggel, alacsony volumennel szerdán kezdték újraindítani.

A támadásokat az ukrán drónhaderőnem hajtotta végre, melynek június óta a kárpátaljai Robert Brovdi a parancsnoka - őt tiltotta ki Magyarországról Szijjártó bejelentése szerint a kormány, ezt a 444-nek Orbán Balázs is megerősítette. Brovdi, akinek katonai hívójele a származására utaló 'Magyar', korábban megkapta az Ukrajna Hőse címet és Aranycsillag Rendet is. Az ukrán hadsereg egyik jól ismert, a kommunikációs színtéren is épített arca, egységének neve a Magyarok Madarai. A drónparancsnok a közösségi médiában is aktív, posztjaiban többször magyarul is szerepelt, hogy Ruszkik haza!

Robert Brovdi Fotó: Facebook / Robert Brovdi

Brovdi kitiltását Szijjártó azután jelentette be, hogy az oroszok két hét viszonylagos nyugalom után éjjel ismét intenzív támadást indítottak Ukrajna ellen. A legfrissebb hírek szerint 14-en haltak meg az éjjeli támadássorozatban, közülük legalább három gyerek. Félő, hogy az áldozatok száma még tovább nő: a támadásban 38-an megsérültek, több eltűnt személyt pedig még keresnek. A támadásban megsérült az Európai Unió kijevi delegációjának épülete is - az EU kijevi nagykövete szerint ez célzott orosz támadás volt, amivel Moszkva az Európai Uniónak üzent.

A támadás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról posztolt, hogy várják Magyarország reakcióját. „Oroszország a tárgyalóasztal helyett a ballisztikus fegyvereket, a háború befejezése helyett a gyilkolás folytatását választja.” Szerinte Oroszország kihasználja, hogy nem kell következményekkel számolnia, és a világ egy része 》szemet huny a meggyilkolt gyermekek felett, és kifogásokat keres Putyin tetteire《 .”

„Várjuk Magyarország reakcióját. A gyerekek halála mindennél nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson”

- írta az ukrán elnök.