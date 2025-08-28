Tömegével támadhatják rövidesen a rózsaszín orrú Flamingók Oroszországot

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Efrem Lukatsky AP-fotós Facebook-posztjából értesülhetett múlt héten a nagyközönség arról, hogy elkészült az ukrán hadiipar Flamingo névre keresztelt, saját gyártású cirkálórakétája. Lukatsky ezt írta: Sorozatgyártásba került, több mint 3000 kilométer hatótávolságú, ukrán gyártmányú Flamingo rakéták az ország egyik vezető védelmi vállalata, a Fire Point műhelyében, meg nem nevezett ukrajnai helyszínen, 2025. augusztus 14-én, csütörtökön.

Mielőtt a részletekbe belemennénk, érdemes tisztázni, mi is az a cirkálórakéta, és mi a jelentősége Ukrajna számára, miért (lehet) több, mint egy újabb fegyver a sok közül a végtelennek tűnő háborúban. A cirkálórakéta lényegében pilóta nélküli manőverező repülőgép, amelyet robbanófej célba juttatására terveztek, nagy távolságra.

Míg a ballisztikus rakéták magasan repülnek és nagy magasságból érkeznek, a cirkálórakéták alacsonyan, és végig irányítottak – ezért nehezebb őket korán észlelni, viszont jól működő légvédelemmel közelről elfoghatók. Ha a Flamingo valóban hosszú hatótávú és nagy robbanófejű, az lehetőséget ad Ukrajnának, hogy logisztikai központokat, repülőtereket vagy ipari célpontokat érjen el, mélyen az orosz területek belsejében.

Villámsebes fejlesztés

A gyártó cég nyilatkozata szerint kevesebb, mint kilenc hónap alatt jutottak el az ötlettől a első sikeres harctéri tesztekig. A cirkálórakéta pontos sebességét nem árulják el, de állítólag mindegyik rakétánál gyorsabb, amivel most az ukránok rendelkeznek, ráadásul teljesen ukrán gyártmány. Az ukrán kormány jelenleg évente körülbelül 10 milliárd dollár értékben vásárol fegyvereket hazai gyártóktól. A hivatalos közlések szerint az iparág kapacitása ennek a háromszorosát is lehetővé tenné, és az európai szövetségeseknek történő értékesítés segíthet, hogy néhány éven belül el is érjék ezt a szintet.

A gyártó szerint a Flamingo szárnyfesztávolsága nagyjából hat méter, az indításkori tömege 6000 kilogramm, a hasznos teherbírása 1150 kilogramm. Az 1000 kiló feletti hasznos teher 450-550 kilogramm TNT-vel egyenértékű robbanóerejű töltetet jelent, ez jóval több, mint amit az Ukrajna által jelenleg indított hosszú hatótávolságú drónok és rakéták hordozni tudnak. Ez teszi a Flamingót az első saját fejlesztésben gyártott „nehéz” rakétarendszerré. Az eddigi ukrán rendszerek – köztük a mini cirkálórakéták és a nagy hatótávolságú drónok – lényegesen könnyebbek, mind tömegük, mind teherbírásuk tekintetében.

Rakétás girl power