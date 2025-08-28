Trump kirúgta az amerikai járványügyi központ igazgatóját, többen felmondtak a CDC-nél

A Fehér Ház menesztette az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) igazgatóját, Susan Monarezt, miután ő nem volt hajlandó lemondani – írja a BBC. A Fehér Ház azt közölte, Monarez „nem állt összhangban az elnök programjával”, ezért távolították el pozíciójából.

Monarez ügyvédei azt állították, hogy azért vették célba, mert nem volt hajlandó „tudománytalan, meggondolatlan utasításokat jóváhagyni és elkötelezett egészségügyi szakértőket elbocsátani”, és azzal vádolták Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztert, hogy „fegyverként használja a közegészségügyet”.

„Ahogy ügyvédje nyilatkozata egyértelművé tette, Susan Monarez nem áll összhangban az elnök programjával” – közölte a Fehér Ház szerdán, hozzátéve, hogy Monarez-t felmentették igazgatói posztjáról.

Monarezt Donald Trump elnök jelölte a CDC élére, és júliusban a szenátus megerősítette kinevezését.

Susan Monarez Fotó: U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Miután az egészségügyi minisztérium bejelentette Dr. Monarez távozását, legalább három magas rangú CDC-vezető is felmondott az ügynökségnél. Köztük volt Debra Houry főorvos, aki levélben figyelmeztetett a vakcinákkal kapcsolatos „téves információk terjedésére”. Emellett ellenezte az ügynökség költségvetésének tervezett csökkentését is. Daniel Jernigan, a Nemzeti Új és Állat-eredetű Fertőző Betegségek Központjának vezetője szintén felmondott, hivatkozva „a minisztérium jelenlegi helyzetére”. A Nemzeti Immunizációs és Légúti Betegségek Központjának vezetője, Demetre Daskalakis szintén kijelentette, hogy „a közegészségügy folyamatos fegyverként való felhasználása miatt” többé nem tudja ellátni feladatait. Sajtóhírek szerint Jennifer Layden, a Közegészségügyi Adat-, Felügyeleti és Technológiai Hivatal igazgatója is felmondott.

A tömeges távozások épp akkor történtek, amikor egészségügyi szakértők bírálták a CDC új immunizációs gyakorlatát, amelyet az oltásszkeptikus Kennedy vezet. Szerdán ugyanis a Food and Drug Administration (FDA) jóváhagyta az új Covid-vakcinákat, de korlátozta, hogy kik kaphatják meg azokat. Az oltások minden idős ember számára elérhetők lesznek, de a fiatalabb felnőttek és az alapbetegségekkel nem rendelkező nem gyerekek kaphatnak belőle.