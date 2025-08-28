Zelenszkij lecserélte Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kinevezte Olha Sztefanyisina volt miniszterelnök-helyettest az ország új amerikai nagykövetének – írja a Bloomberg. Donald Trump kormányának tagjai már régóta követelték tőle a régóta hivatalban lévő nagykövet leváltását. Az új nagykövet a 39 éves Sztefanyisina Ukrajna európai és euro-atlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettes volt. A júliusi kormányátalakítás során Zelenszkij az Egyesült Államokba akkreditált különleges követnek nevezte ki.

Zelenszkij szerdán menesztette az eddig nagykövet Oksana Markarovát, megköszönve neki az Egyesült Államokban végzett „nehéz küldetését”, és felkérte, hogy maradjon a csapatában. Markarova – aki nem volt népszerű a Trump-adminisztrációban – eltávolítása egy megkésett gesztus Washington felé egy érzékeny időszakban, értékeli a Bloomberg. Trump le akrja zárni az orosz-ukrán háborút, és Kijev azért lobbizik, hogy Ukrajna érdekeit minél inkább figyelembe vegyék a béketárgyalások során.

Markarovát, akit 2021-ben neveztek ki nagykövetnek, egykor azért dicsérték, mert jó kapcsolatokat épített ki Ukrajna és Joe Biden volt amerikai elnök kormánya között, és döntő szerepet játszott abban, hogy az Egyesült Államok támogatást nyújtott Kijevnek a teljes körű invázió után. Trump Fehér Házba történő visszatérése után azonban rögtön felmerült a kérdés, meddig maradhat pozíciójában. Markarova tavaly botrányba is került, amikor segített megszervezni Zelenszkij látogatását egy pennsylvaniai lőszergyárba, aminek Trump támogatói nem örültek, mert a demokraták melletti kiállásnak tekintették a kampányidőszakban tett vizitet.