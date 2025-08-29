A kitiltott drónparancsnok és a robbanó flamingók

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele csütörtöki híreinkkel. Kezdésnek itt van négy nagyobb anyagunk:

Régiónk

A magyar kormány a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásra reagálva kitiltotta Magyarországról és a schengeni övezetből a támadásért felelős „Magyar” hívójelű Robert Brovdi drónparancsnokot. Az ukrán külügyminiszter közölte, hogy hasonló ellenintézkedésre készülnek, és bekérette az ukrajnai magyar nagykövetet, hogy „az ukrajnai magyar kisebbséggel szembeni” diszkrimináció ellen tiltakozzon nála. Brovdi sem késlekedett a válasszal, megüzente a szerinte ukrán vértől koszos kezű Szijjártó Péternek, hogy a kormány „feldughatja a seggébe a szankcióit”. Szijjártó egyelőre annyival reagált, hogy ez nem a mi háborúnk, és hogy az ukránok fejezzék be Magyarország provokálását.

A dollármilliókkal üzletelő, korrupcióval vádolt, kétes ügyletekbe keveredett, jól fésült kárpátaljai üzletemberből zord drónparancsnokká avanzsált Brovdi a kitiltás schengeni övezetről szóló részét azzal kommentálta, hogy a magyarok ne vállaljanak többet, mint amennyit képesek betartani. A lengyel külügyminiszter már meg is hívta Brovdit Lengyelországba, majd később hozzátette, hogy a lengyelek ugyanazzal a szigorral fogják érvényesíteni a magyar tiltást, „amilyen szigorral Magyarország végrehajtja a lengyel európai elfogatóparancsot egy volt politikus ellen, akit [Lengyelországban] korrupciós vádak miatt keresnek”.

Nem sokkal azelőtt, hogy Szijjártó bejelentette volna Brovdi kitiltását, elkezdtek érkezni a hírek a Kijev elleni éjszakai orosz bombázás okozta veszteségekről: a támadásba több felnőtt mellett egy gyerek is meghalt, az EU kijevi delegációjának épülete megsérült és az OTP több kijevi bankfiókja is megrongálódott. Amíg napközben a magyar kormány Brovdi kitiltásával volt elfoglalva, Európa vezetői sorra ítélték el a kijevi támadásokat, Volodimir Zelenszkij pedig azt írta, várja Magyarország reakcióját. Ilyen reakció ugyan nem érkezett, megjelent azonban egy elemzés, mely szerint hiába fenyegetőzik Orbán Viktor azzal, hogy az energiaexport leállításával egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, ez egyszerűen nem igaz.

EU kijevi delegációjának központja 2025 augusztus 28-án orosz bombatalálat után. Fotó: Katarina Mathernova/X

Az ukránok meglepően rövid fejlesztési idő után megkezdik Flamingo névre keresztelt, nagy hatótávolságú cirkálórakétájuk tömeggyártását. Ha ez tényleg annyit tud, ahogy azt Kijevben állítják, hónapokon belül közvetlen hatást gyakorolhat a háború menetére. Friedrich Merz német kancellár szerint nem lesz közvetlen tárgyalás az orosz és az ukrán elnökök között. Légibemutató közben zuhant le a lengyel légierő F-16-os vadászgépe, a pilóta belehalt a balesetbe.

Flamingo cirkálórakéta Fotó: HANDOUT/AFP

Megírtuk annak az amerikai fiúnak az életútját, akinek bár CIA-fejes volt az édesanyja, végül antifasisztaként ment világgá, hippikkel lógott, farmokon dolgozott, és még a törökországi földrengések után is besegített a helyieknek, hogy aztán Amerika ellen érzett gyűlölete és a világ iránti kíváncsisága Oroszországba sodorja. Csak találgatni lehet, hogy miért lépett be a hadseregbe, mindenesetre pár hónappal később Ukrajnában halt meg orosz zászló alatt, Putyin pedig a hetekben küldött posztumusz kitüntetést a gyászoló szülőknek.

Belföld

Kórházak állapota, MÁV, Hatvanpuszta, luxizás. A NER 15 éve alatt végig a szemünk előtt folyt minden, de most kezdtek az emberek jobban figyelni ezekre. Sok tényező együttállása kellett hozzá.

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Nem is a Fidesz, hanem a DK ötlete volt a kutyás koldulás betiltása, a javaslatot a főváros terjesztette a kormány elé. A Tisza és a vitézisták együtt szavazták meg a DK előterjesztését a Fidesszel fővárosi szinten, majd Pintér Sándorhoz fordultak. Ilyen az, amikor ellenzéki javaslatot támogat a kormányoldal.

Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance via AFP

Rákay Philip

„Meg lehet állítani a genderpropagandát a határon” – Orbán Balázs nagyon örült, hogy sikerült kiszedetni a Budapest Pride-ot megjelenítő képeket az Erste reklámfilmjéből – ha már minden idők legnagyobb Pride-ját nem tudták megállítani. Miután befagyasztották a filmeknek szóló támogatásokat, megremeghet a magyar filmiparba vetett külföldi bizalom. Karácsony Gergely megpróbálta meglátogatni a bebörtönzött ellenzéki vezetőt Törökországban, de nem jött össze neki.

A korábban kokainnal megbukott drogellenes digitális polgár Kucsera Gábor szerint a múltja az előnyére is válhat a drogellenes küzdelemben.

Külföld

Miután nem sikerült megegyezni a nukleáris programról, Európa vezető hatalmai újra szankciókat vetnének ki Iránra. Milorad Dodikot a hetekben megfosztották az elnöki tisztségétől, úgyhogy novemberben várhatóan előrehozott elnökválasztást tartanak a boszniai szerbek. Több elektromos és hibrid autót vásárolnak az emberek Európában, miközben a Tesla eladásai negyven százalékot zuhantak, a BYD regisztrációi pedig megháromszorozódtak.

Az iárni Fordó mélye egy 2019-es képen Fotó: Atomic Energy Organization of Iran/AFP

Trump kirúgta az amerikai járványügyi központ igazgatóját, többen felmondtak a CDC-nél. A volt lengyel egészségügyi minisztert megverték a Covid-politikája miatt, a láncfűrésszel kampányoló argentin elnököt pedig kővel dobálták meg. A pekingi katonai parádén parádés nézősor várható, ott lesz Putyin, Kim Dzsongun, Fico és Vučić is.