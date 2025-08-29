A luxizáson túl is jól jöhetnek a százmilliós cuccok a NER-feleségeknek

Rogán Barbara 91 milliós karkötőben flangált Caprin, miközben a Fidesz és a hívek színe-java épp a Tusványoson hallgatta a miniszterelnököt. Matolcsy Ádám feleségének nem kell Capriig mennie, egy szimpla hétköznapot is feldob a 25 milliós Cartier órájával. Orbán Ráhel 1,7 milliós táskával egészítette ki a szettjét 2024-ben. Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea 5 milliós Cartier nyakláncban és félmilliós szoknyában jelentette be, hogy 200 milliót fognak jótékonykodásra költeni.

Várkonyi Andrea egyik szettje
Fotó: Hadházy Ákos

Ez csak néhány kiragadott példa arra, hogy a NER-feleségek életének részévé vált a luxus legfelsőbb foka, és olyan kiegészítőket birtokolnak, amiket több mint egy évnyi átlagfizetésből lehetne megvenni. Az elmúlt időszakban Hadházy Ákos független képviselő meglehetősen gyakran posztolt a Facebook-oldalára olyan közösségi médiás képeket vagy lesifotókat, amelyeken jól be lehetett azonosítani, milyen értéket viselnek magukon a feleségek. Rogán Barbara a már említett capris kiruccanásán 115 millió forint értékű holmit rakott fel magára.

Rogán Barbara, Várkonyi Andrea, Orbán Ráhel és Matolcsy-Meloche Nicole eddig ismert luxuskategóriás kiegészítői összesen közel 700 millió forintos értéket képviselnek. És ez csak egy szelete a teljes képnek.

