Angol, skót és török ellenfelet is kapott a Ferencváros az Európa-ligában

Pénteken délben tartották az Európa-liga sorsolását. Mint ismeretes, már csak egy magyar csapat maradt életben, mire az európai kupaküzdelmek a főtáblához értek. Az Európa-ligában próbálkozó Ferencváros az alábbi ellenfeleket kapta:

Rangers FC (skót)

FC Salzburg (osztrák)

Viktoria Plzeň (cseh)

Fenerbahce (török)

Ludogorec (bolgár)

Nottingham Forest (angol)

Panathinaikosz (görög)

Genk (belga)

Közülük a Plzeň és a Ludogorec is ismerős lesz: az előbbi tavaly kettős vereséggel búcsúztatta a magyar csapatot, amely az idén a BL-előselejtezőben a Ludogorecet verte simán.