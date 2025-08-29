Angol, skót és török ellenfelet is kapott a Ferencváros az Európa-ligában

Pénteken délben tartották az Európa-liga sorsolását. Mint ismeretes, már csak egy magyar csapat maradt életben, mire az európai kupaküzdelmek a főtáblához értek. Az Európa-ligában próbálkozó Ferencváros az alábbi ellenfeleket kapta:
Rangers FC (skót)
FC Salzburg (osztrák)
Viktoria Plzeň (cseh)
Fenerbahce (török)
Ludogorec (bolgár)
Nottingham Forest (angol)
Panathinaikosz (görög)
Genk (belga)
Közülük a Plzeň és a Ludogorec is ismerős lesz: az előbbi tavaly kettős vereséggel búcsúztatta a magyar csapatot, amely az idén a BL-előselejtezőben a Ludogorecet verte simán.
A Konferencia-ligát 2021-ben az olyan kicsiknek hozták létre, amilyenek mi is vagyunk. Ehhez képest európai főtáblán csak az FTC volt azóta, pedig Koszovóból ketten, Szlovéniából hárman, Csehországból heten is meg tudták ezt csinálni.