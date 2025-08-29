Donald Trump „nem örült” Kijev orosz bombázásának, de nem is lepődött meg

Csütörtöki, magyar idő szerint péntek hajnali sajtótájékoztatóján reagált a Fehér Ház a Kijev elleni tegnap hajnali orosz légicsapásokra. Az ukrán főváros elleni orosz bombázásokban 23-an haltak meg, köztük négy gyerek, és több mint hatvanan sebesült meg, köztük csaknem tucatnyi gyerek.

Az amerikai elnök „nem örült ennek a hírnek, de nem is lepődött meg” rajta, mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, aki ezután párhuzamot vont a Kijev elleni, civil áldozatokat követelő orosz támadás és az orosz olajlétesítmények elleni ukrán csapások között.

Azt mondta ugyanis, hogy „talán a háborúzó felek egyike sem áll készen arra, hogy annak maga vessen véget”. Bár elismerte, hogy „Oroszország indította ezt a támadást Kijev ellen”, hozzátette: „Ukrajna hasonlóképpen nemrégiben csapást mért az orosz olajfinomítókra”, és használhatatlanná tette a finomítói kapacitások 20 százalékát. A A sajtótitkár szerint Trump „azt akarja, és mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy véget érjen a háború, de e két ország vezetőire is szükség van, nekik is azt kell akarniuk, hogy véget érjen.”

Míg több európai vezető elítélte az oroszok Kijev elleni támadását, amelyben az uniós követség, valamint a British Council épülete is megsérült, maga Trump nem kommentálta a csapást. Ráadásul már korábban is vádolta Ukrajnát azzal, hogy osztozik az orosz invázióval kialakult háború felelősségében. Vörös szőnyeggel fogadta Alaszkában Putyint, ám a csúcstalálkozójuk után sem mutatott jeleket az orosz elnöke arra, hogy enyhítene Ukrajna elleni támadásokon, a csúcs után ráadásul az amerikai szankciók is elmaradtak.