Egy román állampolgárságú férfit vertek meg brutálisan a bőrszíne miatt a II. János Pál pápa téren

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Egy hajléktalan, román állampolgárságú férfi volt a múlt vasárnapi budapesti rasszista támadás áldozata, írja a 24.hu. A bőrszíne miatt támadtak rá, és olyan súlyosan megverték, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A támadással hét embert gyanúsítanak, közülük mostanra négyet tartóztattak le, mondta el a lapnak Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője. Eddig három letartóztatott volt, két fiatalkorú és egy felnőtt, akikkel szemben azért indítványozták a letartóztatást, hogy ne szökhessenek el, és ne befolyásolhassák a bizonyítást. De a felnőtt gyanúsítottnál ok volt erre az is, hogy az ügyészség szerint nála csak így lehetett kizárni a bűnismétlés veszélyét.

A mostanra letartóztatott negyedik gyanúsított egy 18 éves fiatal. Ő tagadta a bűnösségét, azt mondta, nem vett részt a támadásban.

Fotó: Google Maps


belföld életveszélyes sérülés rasszista támadás Életveszélyt okozó testi sértés Fővárosi Főügyészség hajléktalan letartóztatás román állampolgár közösség tagja elleni erőszak II. jános pál pápa tér
Kapcsolódó cikkek

Fiatalok vertek meg egy színes bőrű férfit Budapesten, hét embert őrizetbe vettek

A nyomozók az üggyel kapcsolatban hét embert hallgattak ki, majd kezdeményezték a letartóztatásukat.

Jelinek Anna
bűnügy