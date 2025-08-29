Egy térfigyelő kamerán látni vélték a férfit, aki négy éve tűnt el a három gyerekével

Az új-zélandi rendőrség pénteken térfigyelő kamerák frissen készült felvételét hozta nyilvánosságra. A videón a hatóságok szerint egy kisbolt feltörése közben az a Tom Phillips szerepelhet egyik gyerekével, akit negyedik éve hiába keresnek. Az új-zélandi férfi a három gyerekével, a most 12, 10 és 9 éves Jayda, Maverick és Ember 2021 karácsonya előtt a Marokopa településen lévő családi farmról ismeretlen helyre távozott úgy, hogy nem rendelkezik a gyerekek felügyeleti jogával.

A rendőrség úgy véli, hogy a család a két nagyobb szigetből álló ország északi szigetén, az Aucklandtől délre fekvő Waikato King térségének bozótosaiban él, és vélhetően külső segítséget, így például élelmiszer-ellátmányt kap, így úszhatta meg, hogy ilyen hosszú időn át ne leplezzék le.

Az eltűnése óta többször látták vagy látni vélték már a férfit. Például 2023 májusában egy bankrablással hozták összefüggésbe, amikor két fegyveres ember készpénzt követelt, mielőtt motoron elmenekültek volna. Legutóbb tavaly októberben vaddisznóvadászok filmeztek le Marokopa közelében egy férfit, akit három, terepszínű ruhába öltözött, nagy hátizsákokat cipelő gyermek követett. Ezután nagyszabású szárazföldi és légi keresést indítottak a hatóságok, de az nem vezetett eredményre.

Phillips ellen többek között rablás, súlyos testi sértés és lőfegyver jogellenes birtoklása miatt adtak ki korábban elfogatóparancsot, többször sürgette a családja is, hogy adja fel magát. Egy időben 80 000 ausztrál dolláros jutalmat is kihirdettek annak, aki a hollétükről bármilyen információval tud szolgálni.

A mostani felvételt szerdán kora reggel rögzítették. A videón szereplő maszkos férfi és gyerek az ablakokat vizsgálják, mielőtt szikrák repülnek, miközben úgy tűnik, hogy egy elektromos szerszámmal bevágják magukat. Ezután felpakolják az élelmiszereket egy quadra, és elhajtanak. A páros 13 percet töltött a helyszínen. (Guardian)