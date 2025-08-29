Egyáltalán nem értik a britek, hogy miért az ő pénzükből kellene felépíteni Manchester Eiffel-tornyát

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Az Old Trafford után a New Traffordba költözne a Manchester United.

Az egyetlen gond, hogy le kéne dózerolni ehhez egy komplett vasúti teherpályaudvart, aminek a költségét a klubtulajdonosok az államra hárítanák.

Csakhogy ez Nagy-Britanniában nem szokás.

Az Angliában és Magyarországon kétlaki életet élő Nádasdy Ádám Londoni levelek című könyvét olvasom. A szerző eddigi munkásságában nem adta annak a jelét, hogy különösebben érdekelné a futball, ebben a könyvben sem tesz ilyet. Mégis muszáj idemásolnom ezt a néhány sort, hogy felfogjuk, micsoda botrány van készülőben a Manchester United új stadionjának építése miatt.

„Mindig elmondom, hogy itt nincs is olyan szó, hogy »állami«; és bár »állam« van (the state – de ki lenne az voltaképpen?), olyat nem szoktak mondani, hogy »adott rá az állam«, vagy »állami forrásból«. Nem: aki adhat, az a kormány, az adófizetők pénzéből (hiszen más pénze az államnak nincs), de az ő keze eléggé meg van kötve, a költségvetés szigorú és sovány, mindent meg kell szavaztatni (itt igazi parlament van, vitával, erős ellenzékkel), és minden pluszkiadást azonnal felró az ellenzék, sőt néha még a kormánypárti képviselők is.”

Manchester Eiffel-tornya lesz

A Manchester United tetemes közpénzt is felhasználna új stadionja megépítéséhez. Eddig jó volt nekik a legendás, 1909-ben épült, 75 ezres Old Trafford, de építenének mellé egy százezreset is 2 milliárd fontért. (Mire megépül, nyilván drágább lesz, ez a briteknél sincs másképp.)

A stadion külseje igazán egyedi, sátortetős szerkezetű lesz. Jim Ratcliffe, a United kisebbségi tulajdonosa szerint ugyanis minél különlegesebb a stadion, annál nagyobb eséllyel lesz sikeres a környéket rendbe hozó regenerációs program.

Ratcliffe az Eiffel-toronnyal példálózott, amit mindenki ismer, és amiért oly sokan ellátogatnak Párizsba. Szerinte ilyen a Manchester United is, a csapat eredményeit egymilliárdan követik a világon, és sokak vágya személyesen is elzarándokolni a városba.