Eltávolítják a horogkeresztet a finn légierő zászlóiból

Megszabadul a finn légierő a zászlóin látható horogkeresztektől, mert a nyugati szövetségesek körében rendre megütközés kelt a jelkép látványa. A finn légierő 1918 óta, évekkel a náci Németország előtt kezdte használni az ősi szimbólumot. Eric von Rosen svéd gróf adományozta Finnországnak az első katonai repülőgépet, rajta egy horogkereszttel, amely a gróf személyes jelképe volt. Bár a repülőkről 1945-ben levették, parancsnoki zászlókon egészen a közelmúltig látható volt a horogkereszt. Jelenleg már csak egyes alakulatoknál használják.

„Használhattuk volna akár tovább ezt a zászlót, de néha kínos helyzetek állnak elő, amikor külföldi vendégek érkeznek. Talán bölcs döntés lenne haladni a korral”

- mondta Tomi Böhm, a Karelia Air Wing légvédelmi alakulat új vezetője a finn közszolgálati adónak. A tervek szerint a finn légierő lobogóira sas kerül.