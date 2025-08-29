Forrong az olasz közélet egy pornóoldal miatt, amely ismert nők manipulált képeit tette közzé

Olaszországban hatalmas felháborodást keltett egy pornográf weboldal, a Phica, amely Giorgia Meloni miniszterelnök, Elly Schlein ellenzéki vezető és más ismert nők manipulált képeit tette közzé, vulgáris és szexista feliratokkal. A több mint 700 ezer feliratkozóval rendelkező olasz platformon a képeket közösségi médiáról vagy nyilvános forrásokból gyűjtötték, majd testrészekre fókuszálva vagy szexuális pózokat sugallva módosították, és a „VIP szekcióban” publikálták.

A botrány újjáélesztette a vitát az olaszországi nőgyűlöletről és a nemi alapú erőszakról, egy héttel azután, hogy a Meta bezárt egy „Mia Moglie” (magyarul: A feleségem) nevű, 32 ezer tagú Facebook-csoportot, ahol férfiak gyanútlan nők intim képeit osztották meg. A Phica ellen a balközép Demokrata Párt (PD) politikusai tettek feljelentést, és a rendőrség nyomozást indított. Meloni, akinek nővére, Arianna is célpont volt, egyelőre nem nyilatkozott.

A célzott nők között a politikusok mellett vannak színészek és influenszerek is. Valeria Campagna PD-politikus az elsők között tett feljelentést, az „Olaszország #MeToo-jaként” emlegetett ügyben. Egy petíció, amely a weboldal bezárását követeli, már több mint 150 ezer aláírásnál tart. Campagna a Facebookon „undorítónak és felháborítónak” nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy a képek alatt szexista és erőszakos kommentek jelentek meg. Más politikusok is feljelentést tettek, az online zaklatás elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozva.

Egy palermói nő, Mary Galati már 2023-ban feljelentette az oldalt, de az ügy csak most kapott figyelmet. Ignazio La Russa, a szenátus elnöke elítélte az „online szexizmust”, és reményét fejezte ki, hogy a felelősöket mielőbb azonosítják. Olaszországban nemrég vezették be a nőgyilkosság jogi definícióját, és szigorították a zaklatás, szexuális erőszak és „bosszúpornó” büntetését is.

A Phica.eu csütörtök reggel végül beszüntette a működését. Az üzemeltetők közleményt tettek közzé, amelyben elismerték, hogy képtelenek voltak „megállítani a toxikus viselkedést”, amely a platformot a nőgyűlöletes erőszak melegágyává változtatta. (via The Guardian)

