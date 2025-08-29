Izraeli légicsapások végeztek a húti vezetés nagy részével, köztük a miniszterelnökkel

Meghalt Ahmed al-Rahavi, az Irán által támogatott húti mozgalom miniszterelnöke Szanaában – jelentették jemeni és izraeli források. A csütörtöki izraeli légicsapások további húti vezetőkkel is végeztek.

Az Al-Jumhuriya jemeni lap szerint al-Rahavi a szanaai lakásában halt meg, az Aden Al-Ghad pedig arról számolt be, hogy több társa is életét vesztette. Izraeli források szerint a csapások során valószínűleg meghalt Mohamed al-Atifi húti védelmi miniszter és Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari vezérkari főnök, akik egy kormányülésen vettek részt. Al-Ghamari korábban már megsérült egyszer egy izraeli támadásban.

Ahmed al-Rahavi Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP or licensors

Izrael még vizsgálja, hogy további húti vezetők halálát megerősíthetik-e. Izrael Katz védelmi miniszter, aki Benjamin Netanjahuval és Eyal Zamir vezérkari főnökkel jóváhagyta a támadásokat, kijelentette: „Aki kezet emel Izraelre, annak a keze le lesz vágva.”

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) megerősítették, hogy csütörtökön „a húti terrorszervezet katonai célpontját” támadták Szanaában, mert az Irán által támogatott csoport „Izrael és szövetségesei ellen irányuló, a regionális stabilitást aláásó és a globális hajózási szabadságot veszélyeztető műveleteket folytat”.

A hútik, akik Jemen északnyugati részét, köztük a Vörös-tenger partvidékét és Szanaát ellenőrzik, rendszeresen rakétákkal és drónokkal támadták Izraelt, valamint hajókat a Vörös-tengeren. Izrael és egy USA-vezette koalíció hónapokig bombázta a húti területeket, köztük Szanaát és Hodeidát, amivel májusban megbénították a szanaai repülőteret. A Trump-kormányzat májusban megállapodott a hútikkal a támadások beszüntetéséről a hajózási támadások leállításáért cserébe, de a hútik szerint ez nem vonatkozott az Izraelhez köthető célpontokra. (via Euronews, Haaretz)