Ketrecharcosok költöznek a Fehér Házba az Egyesült Államok 250. születésnapján

Jövő nyáron, egészen pontosan július 4-én, az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulóján UFC-gálának adhat otthont az amerikai elnöki rezidencia. Ezt Dana White, az UFC vezérigazgatója jelentette be, mondván: a néhány hete megfogalmazott terv, hogy élő eseményt rendezzenek a Fehér Házban, most már végleges.

Az ötlet az amerikai elnök agyából pattant ki júliusban. Köztudott, hogy Donald Trump egyik kedvenc időtöltése – a golfozáson, a gyönyörű haja ápolásán és a világgazdaság felforgatásán túl – a ketrecharc, áprilisban az akkor még szövetségesének számító Elon Muskot is elrángatta egy floridai UFC-gálára. Ráadásul történetesen jó kapcsolatot ápol az Ultimate Fighting Championship (UFC) első számú emberével, White-tal; kettejük viszonyáról érdemes elolvasni ezt a Forbes-cikket.

Trump egy 2025. áprilisi floridai UFC-gálán Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A fentiek fényében nem meglepő, hogy White most már arról beszélhetett: elkészítették a Fehér Ház-i gála programját, amiről további részleteket a következő hetekben osztanak meg. „ „Ma megcsináltuk. A Fehér Házban zajlik majd a küzdelem (...) Nagyszerű nap volt” – mondta White a csütörtökön közzétett, egy repülőgép fedélzetén készült videójában.

Az elmúlt hetekben White többnyire kikerülte a tervezett washingtoni küzdelemmel kapcsolatos kérdéseket, írja az ESPN. A sportág legnagyobb nevei közül sokan nyilvánosan érdeklődtek a szereplés iránt, köztük Conor McGregor és Jon Jones. Utóbbi részvételének esélyét azonban White „egymilliárd az egyhez” arányúnak becsülte meg, tekintettel Jones nemrégiben történő visszavonulására és az oktagonon kívüli korábbi problémáira.