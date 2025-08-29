Lázár azt ígéri a luxizás miatt elbizonytalanodóknak, hogy „a Főnök rendet fog tenni”

„A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk!” - értékelte az elmúlt hónapokat Lázár János a tihanyi Tranzit Fesztiválon.

A miniszter tavaly ugyanezen a fesztiválon, nem sokkal az EP-választásuk után arra figyelmeztette a Fideszt, hogy ne becsüljék alá Magyar Pétert, és arra biztatta párttársait, hogy szerezzék vissza az utcát, vagyis merjenek kiállni az emberek elé. Miután tavasszal végigturnézta az országot a Lázár-infókkal, Orbán Viktor bevette a kampánycsapatába, és a Telex értesülése szerint A Fidesz 106 egyéni képviselőjelöltjének kiválasztásában is részt vett.

Azóta azt tapasztalta, hogy „az utcára kiállni manapság bátorságot is jelent”, mert szerinte az emberek most meg vannak vadítva és fel vannak uszítva. Úgy látja, hogy az ellenfél „uszításának” meg van a hatása a Fidesz szavazóinak elbizonytalanításában. A miniszternek az volt a tapasztalata, hogy a nem végén még az ellenzéki szavazókkal is szót lehet érteni. A pártjának pedig újra azt üzente, ők is álljanak ki az utcára:

„Szerintem nagyon szeretnék az emberek (ellenzékiek és kormánypártiak is), hogy a Fidesz-vezérek, Fidesz-főnökök a nemzetközi és a világ ügyeinek mellett az ő kis, személyes ügyeikkel is foglalkozzanak.”

Ugyanakkor az utcán tartott Lázár-infókhoz képest itt visszafogottabban beszélt a kormányközeli üzleti körök közgazdasági logikával nehezen magyarázható meggazdagodásáról és hivalkodó életviteléről (a.k.a. luxizás). Amikor megkérdezték, hogy vannak-e a kormányoldalon oda nem illő emberek, Lázár arról kezdett beszélni, hogy az elmúlt 15 évben nagyon sok ember lett sikeres Magyarországon, de a gazdagabbá válásnak nem mindig és mindenhol van meg a kultúrája. Visszautalt arra, hogy korábban kullancsoknak nevezte azokat, akik visszaéltek ezzel a sikerrel.

„Mindenki érti, hogy mire gondolok, mindenki tudja, kiről van szó: akik nem éltek, hanem visszaéltek a lehetőséggel, ez szerintem súlyos hiba volt, és nekünk 15 év kormányzás után nagy kárt okoz. De aki azt gondolja, hogy ezt a hibát majd mások fogják kijavítani, az téved, mert a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb, ezért ezt a hibát is csak a Fidesz tudja kijavítani.”

Lázár az országjárása során is azt tapasztalta, hogy azt várják nagyon sokan, hogy a Fidesz változzon, végre a főnök tegyen rendet. Nekik azt üzente:

„Azt tudom mondani, a főnök rendet fog tenni.”

Arra számít, hogy mindenképpen változás lesz 2026-ban a politikában, az egész világon, Magyarországon is, ez a változás itt van. „Az a kérdés, hogy ezt hogyan reagálja le az ország. Lesz-e egy kommunista-liberális fordulat egy káoszkövetkezménnyel, vagy folytatódik és erősödik egy konzervatív fordulat, ami a rend irányába mutat, és egy normális ország lesz, ahol mindenkinek ki van a négy kereke, meg megvan a négy kereke. Ez volna a Fidesz programja. Maradjon meg a négy kereke, mindenkinek meg legyen is meg!” Később a közlekedéssel kapcsolatban arról is beszélt, hogy Magyarország egy félkész ország, és hogy fellépjünk a fejlett országok sorába, még legalább négy év kormányzásra van szüksége a Fidesznek.

A belpolitikai helyzetet úgy írta le, hogy a velük szemben állók egy kommunista-liberális-woke politikát követnek, amiből „magasabb adó lesz, drágább lesz az energia, kinyitják a migránsok előtt a kaput, és más lesz a családpolitika vagy a családmodell”. Ezzel szemben a Fidesz a rendet képviseli. Ugyanakkor érzékeli, hogy a pártjának is változnia kell. „Vajon maradt-e annyi erő bennünk 16 év kormányzást embert próbáló kormányzás után, intellektuálisan és fizikailag, hogy egy változó világban egy új ajánlatot tegyünk a választóknak, amiben a 16 év nem hátrány, hanem előny.” Becslése szerint félmillió vagy egymilliónyi olyan szavazó lehet, aki korábban már szavazott a Fideszre, de most más irányba érdeklődnek vagy kérdéseik vannak, vagyis elbizonytalanodott. Szerinte őket is meg kell szólítani valamivel. Mivel szerinte viharos 10 év előtt állunk, ezért a bizonytalanoknak az ajánlata pedig nagyjából így hangzott:

„A végén, aki ellenünk szavaz, az nem Orbán Viktor ellen szavaz, hanem saját maga ellen szavaz. Ez lesz a választásnak szerintem a döntő pontja és a döntő lényege. Sokan azt hiszik, hogy bennünket büntetnek, önmagukat büntetik.”

Úgy látja, hogy a Fidesznek igenis tudnia kell reflektálni a szavazóik a bizonytalankodó kérdéseire, mert „a Fidesz nem képes önmagára reflektálni, ha a Fidesz nem képes a változás élére állni, akkor csökken a választások megnyerésének esélye.”

Szerinte az ellenzék azért „hadovál” Hatvanpusztáról meg batidai vadászkastélyról, mert nem akarja megmondani, hogy mennyi lesz a minimálbér, mennyi lesz az átlagkereset, és mennyi lesz a személyi jövedelemadó, meg mennyi lesz az áram, meg a gáz ára. Ezzel szemben Lázár azt mondta, hogy a minimálbér rövidesen legyen 1000 euró, az átlagbér pedig legyen 1 millió forint, és 15 százalék legyen a személyi jövedelemadó. (Egyébként Magyar Péter pont pénteken az adócsökkentési terveiről beszélt.)

Novemberre kész lesz a Budapest–Belgrád-vasútvonal

A közlekedési miniszter azt ígérte, hogy novemberre kész lesz a Budapest–Belgrád-vasútvonal. (Eredetileg a kormány a befejezést 2027-re tervezte.) Elmondta, hogy a szerbiai belpolitikai válság, ami a vasútvonal újvidéki állomásán történt tragédia miatt indult el, hátráltatja a szerb szakasz átadását és szerb üzembe helyezését. A baleset után ő egy független műszaki és pénzügyi átvilágítást rendelt el.

„Ha átadjuk ezt a vasutat, januárban szeretném, ha Budapest és Belgrád között a jelenlévők nyugodtan és kényelmesen tudnának utazni. Nagyon jó éjszakai klubok vannak Belgrádban állítólag, zárójel bezárva. Tehát érdemes összekapcsolni a balkáni szerb virtust a magyar gazdasági sikerekkel, és lehet, hogy nem hajókázni kéne tengereken, hanem vonaton utazni Belgrádba és ott pénzt költeni az előbb említett sikeres embereknek is.”

Nincsenek miniszterelnöki ambíciói

Amikor megkérdezték Lázártól, hogy nem akar-e mégis miniszterelnök-jelölt lenni, azt mondta: „Akármilyen ambícióim is vannak, de a Fideszben foglalt ez a pozíció. Most nézem, hogy az ellenzék egyre rosszabbul áll, tehát ott esetleg fölmerülhetnek ilyen kérdések, de nincs ilyen tervem, nagyon jól érzem itt magam. Nincs ilyen ambícióm, nincs ilyen tervem, a Fideszben pedig foglalt szék.”