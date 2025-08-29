Letartóztatták a férfit, aki megölte a élettársát, hogy annak levágott ujjával léphessen be a netbankjába

Egy hónapra, szeptember végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki tavaly decemberben megölte az élettársát, hogy annak levágott ujjával léphessen be a netbankjába. A 45 éves N. Balázst Pozsonyban fogták el júliusban, mikor átvették a szlovák kollégáiktól a magyar

nyomozók alig ismerték fel a körözési fotójára nem is hasonlító férfit, aki leborotválta haját és szakállat növesztett.

Emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a férfi beismerő vallomást tett.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint N. Balázs összesen 800 ezer forintot lopott el élettársa számlájáról úgy, hogy elutalta két ismerősének, akiktől később készpénzben kapta meg. A bíróság a letartóztatást többek közt azzal indokolta, hogy