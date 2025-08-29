Megölte a feleségét, hogy annak levágott ujjával léphessen be a netbankjába

Külföldön fogták el azt a magyar férfit, aki még tavaly több késszúrással és vágással meggyilkolta a feleségét. Az 52 éves asszonyt újpesti lakásában ölték meg 2024. december 15-én, és az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta. A gyanú hamar az elhunyt nő férjére terelődött: a nyomozók szerint a férfi azért csonkíthatta meg feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját céljaira.

Fotó: BRFK

A 45 éves N. Balázs ellen előbb belföldi elfogatóparancsot adtak ki, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátottak, végül a keresett személyt a szlovák rendőrök július 20-án Pozsonyban fogták el, és augusztus 27-én Rajkánál adták át budapesti kollégáiknak.

A nyomozók alig ismerték fel a körözési fotójára nem is hasonlító férfit, aki leborotválta haját és szakállat növesztett.

A BRFK Életvédelmi Osztályán emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki N. Balázst. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. (via Police.hu)