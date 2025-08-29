„Megszállottan akart gyerekeket ölni” a minneapolisi tanévnyitó misén lövöldöző merénylő a hatóságok szerint

A 23 éves Robin Westmannek, aki két gyermeket ölt meg és 18 másikat megsebesített, látszólag nem volt konkrét indítéka, amikor rátámadt az egyik minneapolisi katolikus iskola templomában imádkozó diákokra. Brian O'Hara minneapolisi rendőrfőnök szerint „úgy tűnt, mindannyiunkat gyűlöli” a támadó, aki „mindenekelőtt és megszállottan gyerekeket akart ölni”.

A merényletek után öngyilkosságot elkövető Westman által meggyilkolt két gyerek a nyolcéves Fletcher Merkel és a tízéves Harper Moyski volt, közölte a rendőrfőnök.

A gyanúsított hátteréről és a merénylet körülményeiről, indítékairól eddig kevés részletet hoztak nyilvánosságra. Most azt közölték, hogy Westman korábban a templom iskolájába járt, és az édesanyja ott dolgozott. Az anya, Mary Grace Westman eddig nem reagált a bűnüldöző szervek felkeresésére.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Joseph Thompson, Minnesota állam megbízott amerikai főügyésze azt mondta, hogy „a lövöldöző gyűlöletet fejezett ki számos csoport, köztük a zsidó közösség és Trump elnök iránt”. A merénylő hagyott ugyan maga után üzenetet, de Thompson azt mondta: „nem fogom megtisztelni a támadót azzal, hogy megismétlem a szavait, szörnyűek és aljasak”. Szerinte a valódi indíték talán soha nem derül ki, míg O'Hara arról beszélt, hogy hírnevet akart szerezni, ezért „a hírügynökségeknek abba kellene hagyniuk a gyilkos nevének használatát”.

Ha már név: Westman nevét és nemét 2020-ban hivatalosan megváltoztatták Robertről Robinra, akkor „kiskorú gyermek nőként azonosította magát”. A szövetségi tisztviselők és rendőrök azonban férfiként emlegették őt a támadás után.

A 23 éves gyanúsított feltehetően az Angyali Üdvözlet templomának oldalához közeledett, ahol egy iskola is található, és három lőfegyverrel tucatnyi lövést adott le az ablakokon keresztül. A rendőrség egy füstbombát is talált a helyszínen. Szemtanúk vérző gyerekeket láttak, amint menekültek a templomból, idegenektől segítséget kérve.

Kash Patel, az FBI igazgatója a támadást „gyűlölettel teli ideológia által motivált belföldi terrorizmusnak” nevezte. A támadó „több katolikus- és vallásellenes utalást” hagyott a fegyvereken és a nyomozók által feltárt jegyzetekben, emellett „egy fegyvermagazinban kifejezetten felhívást tett Trump elnök elleni erőszakra”. Patel arról is beszámolt, hogy „gyűlöletet érzett és erőszakra buzdított a zsidó emberekkel szemben (...) és a holokauszttal kapcsolatos nyílt nyelvezetet használt”. (BBC)