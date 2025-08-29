Megtalálták Gázában az október 7-i terrortámadás egyetlen magyar áldozatának holttestét

Az Izraeli Védelmi Erők és az izraeli hírszerzés egy gázai hadművelet során megtalálta a Hamász 2023. október 7-i terrortámadásának egyetlen magyar állampolgárságú áldozatát. Ilan Weisz holttestét visszaszállították Izraelbe a családjához, írja a Hetek.

Ilan Weisz, a 2023. október 7-i Hamász-terrortámadás egyetlen magyar áldozata Fotó: Missing Families Forum

Weiszt a Beeri kibucban ölték meg az Izraelbe beözönlő dzsihadisták, a feleségét és egyik lányát túszként vitték fogva Gázába. Ők végül 51 nap rabság után szabadulhattak az első túszalku keretében. Összesen négy magyar állampolgárságú túszt ejtett a Hamász.

Az 56 éves férfi tagja volt a gázai határon fekvő Beeri kibuc biztonsági csoportjának, így október 7-én harcban esett el, bár sok helyen túszként emlegetik, miután a holttestét elhurcolták a terroristák. A maradványait egy másik túsz holtteste mellett találták meg, akinek a személyazonosságát még vizsgálják.